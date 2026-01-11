中市捷工局人力僅到位6成 議員憂工程品質斷層

（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市政府捷運工程局成立滿1年，台中市議員陳俞融指出，捷工局人力僅到位6成，憂心工程品質斷層，影響捷運建設進度。捷工局表示，人力配置配合各階段實際需求調整。

民進黨籍台中市議員陳俞融今天透過新聞稿指出，根據市府資料，捷運工程局自114年1月1日成立，核定編制員額為158名。人力進用計畫分3年的慢速模式。截至114年底實際在職僅93人，要到116年度才計畫達到最終員額158名。

陳俞融提到，目前捷運藍線機電開工，綠線延伸、橘線、紅線等也在可行性研究或綜合規劃階段，僅靠93名先行部隊支撐龐大的行政與工程壓力，如何確保各路線如期如質推動。

台中捷運工程局透過文字稿回覆，依規劃、設計、發包及施工等不同階段，所需專業人力配置並不相同，依各路線實際推動進度，分階段進用所需人力，以符合工程管理實務。

捷工局指出，目前各捷運路線皆依計畫推動，並透過專案管理、顧問團隊及監造機制，確保工程品質與進度。市府持續檢討人力進用時程與留才措施，配合捷運建設量能逐步到位，穩健推動台中捷運各項工程。（編輯：李淑華）1150111