中市推中高齡友善職場 4家事業單位榮獲「友善就業菁采獎」

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】勞動部於114年12月22日舉行「友善就業菁采獎」頒獎典禮，台中市4家事業單位榮獲肯定，台中市政府勞工局表示，事業單位獲獎展現台中在推動中高齡及高齡友善職場上的具體成果，顯示企業、非營利組織與旅宿業攜手打造全齡共融職場的努力已見成效。



▲裕元花園酒店股份有限公司辦理青銀世代職場合作講座。

勞工局說明，屋馬中友有限公司長期推動中高齡及高齡員工「選、育、用、留」完整制度，將全齡友善理念融入企業文化，展現餐飲業對多元人力運用的高度重視，榮獲「職場領航組（中小型企業）」獎項，成為中高齡友善就業的示範企業。社團法人台中市紅十字會則透過市府就業服務據點申請職務再設計，改善工作設備、強化職場安全與友善措施，並善用中高齡志工經驗促進青銀共學，有效提升人員留任意願，整體改善成效顯著，榮獲「職場領航組（中小型NPO）」獎項。

在製造業方面，勞工局指出，福壽實業股份有限公司僱用經市府就業服務據點推介之求職者，導入資深員工與青年員工共同參與的小老師輔導制度，讓技能傳承成為日常工作，營造共學、共創的職場文化，榮獲「世代共榮組」獎項。旅宿業方面，裕元花園酒店股份有限公司人力資源部經理王郁維，積極參與銀髮人才服務據點辦理的青銀世代職場合作講座，分享跨世代溝通經驗，並推動「裕元45+永續支持系統」，促進青銀共融與世代傳承，榮獲「傑出推手組」獎項，成為旅宿業推動中高齡友善就業的亮點典範。

勞工局長林淑媛表示，市府今年推動「樂齡就業五告讚Plus－五力全開」方案，整合職涯諮詢、履歷健診、職業探索營、定期徵才、55+就業獎勵金、個別工作指導、企業輔導、職務再設計及3C科技應用課程等多項服務措施，從行動力、準備力、媒合力、適應力與續航力等面向，全方位協助中高齡朋友順利重返職場並穩定就業。

台中市就業服務處也補充，目前市府已於豐原區、東區及大甲區設置銀髮人才服務據點，提供55歲以上市民專屬的求職與求才服務，歡迎有需求的市民朋友與企業多加利用。相關資訊可至「45+就業資源網」或台中市就業服務處網站查詢，亦可電洽04-22289111分機36200洽詢。