中市推全台最大家用廚餘機補助 元旦起每台補助5000元

台中市長盧秀燕今(30)日在市政會議中宣布，市府將推出全台規模最大的家用廚餘機補助方案，自明年元旦起實施，每台補助新台幣5,000元，總補助經費達5,000萬元，預估可補助1萬戶，協助家戶因應廚餘去化新制。

盧秀燕指出，因應中央規定自民國115年1月1日起禁止家戶廚餘養豬，事業廚餘如學校、團膳業者等產源端，若符合相關規範，仍可在一年內維持養豬再利用；至116年1月1日，則全面禁止廚餘養豬。市府在蒐集民意並完成整體規劃後，推出全國數量最多的家用廚餘機補助計畫，相關補助申請將自115年1月2日起，透過「台中通」APP線上受理，她強調，廚餘去化是一項全國性的重要轉型工程，市府提前整備，希望讓市民在制度轉換過程中能安心銜接。

廣告 廣告

盧秀燕說明，自明年元旦起，家戶及社區大樓的廚餘將不得再用於養豬，必須交由清潔隊或合格業者收運處理；餐廳、團膳等事業廚餘，則在一年轉型期內仍可有條件再利用。市府已與清運業者研商家戶廚餘收運模式及合理費用，並提醒民眾若遇不合理漲價或拒收情形，可洽各區清潔隊協助媒合，目前台中市共有225家可清運廚餘業者，有助維持市場競爭與服務量能。

副市長鄭照新指出，因應家戶廚餘去化需求，市府推出家戶購置廚餘機補助，補助機型涵蓋生物分解型、乾燥處理型及混合處理型，總經費5,000萬元，預估每日可減少家戶廚餘約2.5噸，配合中央於116年全面禁止廚餘養豬的政策，市府也將透過高效堆肥設施、黑水虻處理及擴增外埔厭氧發電等多元方式，推動廚餘能源化與肥料化，提升資源循環效率。

鄭照新進一步表示，台中市已提前啟動廚餘養豬場轉型輔導機制，並以民國115年作為一年緩衝期，協助業者逐步調整，除配合中央提供每頭3,600元或1,800元不等的轉型補助外，市府也同步推動養豬場裝設溫度與影像監控設備，加強跨局處聯合稽查與科技監管，並透過座談與專案輔導，協助業者改善管理，確保防疫與產業轉型並行。

市府呼籲市民共同落實源頭減量，廚餘應「瀝水再丟」，養成吃多少煮多少、點多少吃多少的習慣；餐飲業者則可依用餐人數調整份量，剩食優先提供員工或捐贈食物銀行，攜手降低廚餘量與重量，減輕清運及後端處理的整體負擔。







