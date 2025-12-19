中市推動台語家庭計畫成果豐碩 12/21前加入可抽獎 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】為落實母語向下扎根，營造生活化的台語學習環境，臺中市政府持續推動「培育台語家庭計畫」，今年以來規劃多項兼具文化深度與親子互動的台語活動，包含「台味市集」、「台語小學堂」、「台語當時行」親子營隊、「講台語、行透透」走讀小旅行，以及深受親子喜愛的「尋找遺失的台語碎片」解謎活動等，吸引眾多家庭熱情參與，在歡笑與體驗中，讓台語自然融入日常生活。

台中市立圖書館表示，透過多元形式的活動設計，讓不同世代都能在生活中「講台語、聽台語、用台語」，不僅增進親子互動，也讓孩子從小建立對母語的情感與認同，逐步打造「厝內有台語聲」的友善語言環境。

回饋長期支持台語家庭計畫的臺中市台語家庭成員，並秉持「樓頂招樓跤，厝邊招隔壁」的精神，市圖特別邀請尚未加入台語家庭的市民朋友，一起加入母語學習的行列。凡於114年12月21日前申請加入「台語家庭」並完成家庭綁定（居住地選擇臺中市），即可獲得一次抽獎機會，相關抽獎資格將以文化部台語家庭會員平台完成註冊者為準。加入台語家庭後，可透過登錄、註冊、家庭綁定及集點機制，參與各項母語推廣活動並累積獎勵金，讓學習台語成為全家共享的日常樂趣。

此外，《培育台語家庭計畫》115年第三期也即將啟動，未來將持續推出更多創新、有感的母語推廣活動，邀請市民朋友持續關注並踴躍參與。相關申請資訊與活動內容，可至「臺中市政府推動培育台語家庭計畫」官方網站查詢。

申請加入台語家庭

文化部台語家庭會員管理平台操作說明

臺中市政府推動培育台語家庭計畫官網