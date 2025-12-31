中市推動廣植林廣植栽 減碳降污

台中市政府環保局推動「廣植林、廣植栽」，透過增加綠覆率、建置空品淨化區及推動空地綠美化，並每年辦理評比作業。114年評比結果於日昨由環保局長吳盛忠公開頒獎表揚，其中績優認養單位有「清水區海風里環保公園」、「大里區麗園公園一期」，另榮獲優良認養單位有「大里區公七公園」、「大里區塗城里裸露地綠化」、「石岡區東豐綠廊自行車道」及「西屯區議政公園」，吳盛忠局長特別感謝各認養單位長期投入人力、物力與資源，維護成果深獲肯定。

環保局說明，台中市空品淨化區共設置36處，總面積達127公頃，每年針對各空品淨化區清潔維護、設施管理、植栽養護及整體管理成效等項目進行評比，以確保淨化區環境品質。

今年得獎的淨化區，「清水區海風里環保公園」由清水區海風里辦公處與永進機械工業股份有限公司共同認養、「大里區麗園公園一期」由太平區光華里辦公處與華新麗華股份有限公司共同認養、「大里區公七公園」由大里區新里里辦公處與宏全國際股份有限公司共同認養、「大里區塗城里裸露地綠化」由大里區塗城里辦公處認養、「石岡區東豐綠廊自行車道」由石岡區萬興社區發展協會與華新麗華股份有限公司共同認養，以及「西屯區議政公園」由西屯區惠來社區發展協會與宏全國際股份有限公司共同認養。

另外在公私協力上，及協助企業推動ESG，以落實環境永續理念及善盡企業責任，多家企業亦積極投入公共空間認養與維護行動。其中，榮獲企業績優及優良單位有「后里區后里環保公園」及「東勢區東豐綠廊自行車道」均由台灣美光記憶體股份有限公司認養，「北屯區三分埔公園」由新天地國際實業股份有限公司認養，並動員企業志工參與清潔與綠美化工作，以實際行動展現企業社會責任，共同守護城市綠地環境。

另環保局於115年編列500萬元供各區公所申請補助設置空地綠美化作業，歡迎各公所提出申請。

吳局長表示，廣植林可改善空品，並可調節環境溫、溼度，對人體及環境有許多助益，目前台中設置有東豐綠廊道、后里環保公園等空氣品質淨化區，均獲得不錯的成效，希望企業團體能夠一起響應，並透過在地團體、企業與政府攜手合作，共同打造低碳、宜居的生活環境。