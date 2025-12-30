中市推動青年學子情感教育 獲多所大學重視支持

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市家庭教育中心今年與多所知名大學合作，舉辦「年輕世代情感工作坊」系列活動，8場活動參與超過380人次；其中1場次首創全台納入大學新生訓練課程，最終場次更匯聚來自北部、中部等共11所大專院校學生報名參加，顯示青年族群對情感經營相關資源確有高度需求。

▲亞洲大學學生於課中分享愛情三元素曲線。

台中市政府教育局長蔣偉民表示，青年學子正處於人生價值觀形成的關鍵階段，從戀愛、伴侶關係到未來婚姻，都需要充分理解與準備；家庭教育中心以跨校合作方式推動情感教育，獲得學校及青年的肯定，目前已接獲三所院校學生社團主動洽談明年度合作計畫，並有大學圖書館邀請共同策劃專屬學生的「戀愛週」系列活動，顯示跨校合作機制逐步深化。

家庭教育中心說明，今年特別感謝澄清綜合醫院劉金明院長居中促成，邀集中國醫藥大學、亞洲大學及靜宜大學等院級單位支持與重視，共辦理8場次工作坊，學員涵蓋大一新生至博、碩士生，累計參與超過380人次。

有關活動課程內容以引導學生重新思考情感界線與自我價值，學習在關係中進行更有效的溝通與表達，體會「先愛自己，再去愛他人」的重要性。

參與的學生回饋指出，原以為長時間課程會感到吃力，實際參與後卻因內容貼近生活、互動深入而全程投入。另有曾經歷情感挫折的學生表示，透過講師以實際案例引導，感受到被理解與療癒，不再孤單面對情感困境。

家庭教育中心表示，將持續深化與各大專院校的合作，推動婚姻教育向下扎根，透過持續擴散與指標性推動，回應少子女化及晚婚遲育的社會趨勢，並陸續推出多元且免費的情感與婚姻教育課程，歡迎關注家庭教育中心臉書粉絲專頁或官方Line（ID：@tcfamily），與市府攜手共築幸福、和諧的婚姻與家庭環境。