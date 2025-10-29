中市推動騎樓整平！重塑街道樣貌凝聚安全共識 打造友善步行環境

今29日台中市道路交通安全督導會報會議由副市長黃國榮主持。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】近年來，隨著城市發展與生活型態的轉變，民眾對於行人空間品質的要求愈加提高，騎樓作為台中市的重要元素之一，不僅承載人們的通行功能，更是連結店家、住宅與公共空間的重要界面。台中市政府今（29）日舉行台中市道路交通安全督導會報會議，由副市長黃國榮主持，都發局進行專案報告，說明「騎樓整平計畫」，期望透過政府、民間與社區的共同努力，讓「騎樓整平」成為一場城市生活品質的升級運動。

中市推動騎樓整平，重塑了街道的樣貌、修復了人與空間之間的關係，打造安全步行環境。（圖/記者廖妙茜翻攝）

都發局表示，許多地區的騎樓地面高低不一、鋪面材質參差不齊，導致行人通行不便，也影響城市整體形象，針對長期缺乏整體規劃與管理，自99年起，積極推動「騎樓整平計畫」，以「路段縫合」為核心策略，致力於將破碎、零散的行人空間重新整合成為安全、順暢且美觀的步行環境。這項計畫的推動，不僅著眼於硬體整建，更強調軟體協調與居民共識的凝聚，

都發局說明，「騎樓整平計畫」以優先選擇效益長度高、可完整串聯供行人通行的區域辦理。針對有需求的路段，先行現勘調查，原則上以舊市區、主要道路、捷運沿線、場站、商圈及學區等為優先改善對象，並透過里長、民意代表、店家與住戶的協調，以及辦理地方說明會，逐步凝聚共識。市府強調，過程中將落實確保居民意見能被聽見並即時修正，讓步行空間真正回到市民生活。

今29日台中市道路交通安全督導會報會議。（圖/記者廖妙茜翻攝）

都發局指出，經費配置與民眾意願是推動計畫的兩大關鍵，中市自99年起推動至今，已完成128條路段、約175公里的騎樓整平工程。113、114年度各投入4,000萬元，補助額度為全國最高，經費來源係依「永續提升人行安全計畫」向內政部國土管理署提報需求路段，成功爭取中央補助，並搭配地方配合款共同支應，優先用於改善具通行效益的路段，以提升人行安全與整體環境品質，讓安全、友善、無障礙的步行環境逐步實現。

都發局補充，台中市的騎樓整平計畫看似只是改善騎樓地面的工程，但其背後蘊含的城市治理哲學，遠比外表更深刻，象徵著政府對公共空間公平使用權的重視，也反映出台中市邁向永續、包容、宜居城市的決心，透過縫合城市的步行縱線，讓行人能在平整、安全的騎樓上自在行走，店家願意共同維護整潔環境，居民的聲音能在規劃過程中被聽見，這座城市才真正走向了「人本」的未來。