中市推動「麻吉貓」入校園 推心理健康與生命教育貼心陪伴孩子
【記者 廖美雅／台中 報導】為推動校園心理健康，台中市政府教育局114年度特別與知名IP「麻吉貓」合作，以其溫暖正向的形象，提升社會大眾對校園心理健康議題的關注與重視。今(31)日舉辦記者會，並在活動會場設置打卡拍照區，民眾可手持心理健康標語拍照留念，增進互動性並強化宣導效果。教育局長蔣偉民出席表示，此次活動主題口號為「情緒不怪，你很可愛，我們是好麻吉」，透過簡單易記的語句傳遞接納與支持的正向訊息，各校輔導室將陸續獲贈麻吉貓暖心娃娃及心理健康宣傳海報，讓學生在情緒低落或需要傾訴時，能夠走進輔導室尋求協助，並由麻吉貓與輔導教師共同陪伴，打造溫暖且支持的校園環境。
▲中市教育局長及副局長一同宣傳活動代言口號。（記者廖美雅翻攝）
此外，為深化生命教育推廣，教育局今年首次舉辦「114年度生命教育創意短影音徵選活動」，邀請台中市高級中等學校學生踴躍參與，鼓勵青少年透過創意影像表達對生命的尊重及對自我傷害防治的重視，展現積極面對生命挑戰的勇氣與希望。
教育局強調，心理健康與生命教育是校園教育中不可或缺的一環，期盼透過此次與「麻吉貓」的跨界合作，提升市民、家長、教師與學生對校園心理健康的關注與重視，共同營造支持、友善且正向的校園氛圍。
其他人也在看
中市重視海洋教育 114年海洋素養創新教學競賽大放異彩
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為輔導各縣市將海洋素養融入教學中，海洋委員會辦理114年度「海洋素養創新教互傳媒 ・ 1 天前
陳光復授旗義消代表隊 勉勵全力以赴爭取佳績
「114年全國義勇消防人員體技能交流活動」將於11月1日在苗栗縣盛大登場，澎湖縣長陳光復31日一早特地前往機場，為澎湖縣義消代表隊授旗，並頒發加菜金，勉勵全體隊員將平日精實訓練的成果充分展現，全力以赴、力拼佳績，為澎湖爭取最高榮譽。陳光復表示，義消是縣內消防救災體系的重要後盾，平時分擔救災、救護、宣導及各項防災勤務，無論颳風下雨，都堅守崗位、無私奉獻，充分展現「義無反顧、勇往直前」的精神。他感謝義消夥伴長年來的付出，讓澎湖的安全防護網更加堅實。兩年一次的「全國義勇消防人員體技能交流活動」是全國義消交流與競技的平臺，藉由競賽促進各地消防與義消人員的實務技術與情感連結。為備戰此次賽事，縣府消防局偕同本縣義消總隊長陳雙全、各級義消幹部與局內戰技教官，篩選體能強健、技能純熟之義消擔任選手，共計63人，將參加「火災搶救」、「緊急救護」、「繩索救援」及「無人機運用」等項目。參賽選手們利用公餘時間自主訓練，歷經約20週的密集備戰，展現出高度的團隊精神與專業態度。縣府期盼大家在賽場上發揮平時嚴謹訓練成果，奮勇爭取佳績，讓全國看見澎湖義消的專業實力與熱血風采。更多新聞推薦 ● 「左流右新」第二階段 今起台灣好新聞 ・ 6 小時前
2025台中市民野餐日11/2登場 沙鹿場輕鬆野起來
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「2025台中市民野餐日」將在11月2日登場，沙鹿區場次於沙鹿鎮立公園舉辦互傳媒 ・ 1 天前
57歲日本男闖車站男廁！伸手接尿喝下還道謝 高中生嚇壞報警
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導日本兵庫縣驚傳離譜事件，一名57歲男子進入車站男廁，竟在高中生如廁時伸手接尿喝下，事後還向對方道謝，嚇得學生立刻...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
宜蘭表揚盧羿菲、葉幸福 國際賽事奪冠
宜蘭縣代理縣長林茂盛於昨（三十一）日上午九時三十分在縣長會客室接見宜蘭縣優秀運動選手盧羿菲與葉幸福，頒獎表揚兩人在國際賽事中榮獲佳績。盧羿菲選手參加「二○二五英國世界室外拔河錦標賽」青少年女子四八○公斤組，勇奪金牌，展現驚人實力；葉幸福選手參加「二○二五年第十二屆亞洲青少棒錦標賽」，奪得冠軍，展現出色球技與團隊默契。兩位選手在國際舞台上為國爭光，也為宜蘭縣贏得極高榮譽。縣議員陳文昌、沈志弘、林麗、黃雯如、宜蘭縣棒球委員會主委游本力、盧羿菲的媽媽劉秀蘭與教練田嘉欣、吳聖賢、三星國中校長吳殷宏、內城國中小學校長吳宏達、縣府教育處代理處長陳金奇共襄盛會。葉幸福於今年七月畢業於員山鄉內城國中小學校，也是內城國中小棒球隊球員，現就讀台中西苑高中一年級，因未克出席，由教練李寧代領。盧 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
「萬聖搞怪」盛會降臨高市圖鼓山分館
高市圖鼓山分館昨（卅一）日與九如國小附設幼兒園合作舉辦萬聖節活動，幼兒園學童裝扮成各式角色，利用圖書館小木偶劇場進行「萌搭裝扮秀」；為了讓節慶氣氛更精彩熱鬧，這次活動更結合家樂福的限量貼紙活動，這份專屬紀念品吸引了許多讀者前往共襄盛舉。小朋友們以繽紛可愛又充滿創意的萬聖裝扮，帶來一場「萌搭裝扮秀」，該活動中特別運用了鼓山分館歷年來演出的各式道具，讓小朋友們在熟悉的空間中，展現無窮穿搭的想像力。只見小小吸血鬼、Q版南瓜怪、迷你恐龍、公主等角色一一登場，有時搞怪、有時逗趣，稚嫩的臉龐上洋溢著熱情，讓現場氣氛嗨翻天。九如國小校長林嘉文表示，我們非常高興能與鼓山圖書館合作，讓萬聖節不僅是變裝討糖，更是一場結合閱讀、藝術與自信的教育活動；孩子們在準備的過程中，學習如何運用道具、發揮 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
竹市建案工地施工引起民宅傾斜下陷 21戶災民撤離進行安置
記者曾芳蘭／竹市報導 新竹市東大路四段一處地上十五層、地下三層的建案工地，三十日因施…中華日報 ・ 11 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 2 天前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 天前