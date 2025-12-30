中市推家用廚餘機補助 明年元旦起每台補助5000元

【民眾網諸葛志一臺中報導】中央宣布民國116年起全面禁止廚餘餵豬，為解決家戶廚餘去化問題，台中市長盧秀燕30日宣布，將補助市民購買廚餘機，每台5000元，明年1月2日受理申請，補助廚餘機類型共3款，共補助1萬台，經費5000萬元。

副市長鄭照新在市政會議專案報告，自明年將補助家戶購買廚餘機，每台上限5000元，每戶1台為限，補助類型包括生物分解型、乾燥處理型及混合處理型，總補助經費5000萬元，預估補助1萬戶，自1月2日起受理線上申請，補助款用罄為止。

廣告 廣告

市長盧秀燕說，台中是高度都會的城市，之前中央釋出廚餘不能養豬，要家戶或業者想辦法去化，很多民眾建議補助廚餘機，市府經過一段時間整備，推出補助廚餘機，相較於南投縣、雲林縣、屏東縣有補助的縣市，台中數量1萬台全國補助最多。另台中透過《台中通》採取全線上申請，相當方便。

盧秀燕也指出，明年元旦起家戶及社區大樓廚餘將禁止養豬，必須交由清潔隊或合格業者收運處理；餐廳、團膳等事業廚餘則在一年轉型期內仍可有條件再利用。市府已與清運業者研商家戶廚餘收運模式與合理費用，並提醒民眾若遇不合理漲價或拒收，可洽各區清潔隊協助媒合，台中市有225家可清運廚餘業者，可維持市場競爭與服務量能。