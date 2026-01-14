中市推自行車出租「定型化契約」 減少租賃爭議

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】台中市后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，是全台熱門且具代表性的自行車專用道路線，114年吸引超過800萬人次遊客造訪！為確保消費者權益，中市府觀光旅遊局製作「自行車/電動輔助自行車出租契約書」定型化契約範本，讓業者與消費者在租賃自行車時能有所依據，並於昨（13）日舉辦「台中市自行車租賃業定型化契約暨行銷推廣說明會」，呼籲業者落實消費保障措施。

▲潭雅神綠園道。

觀旅局長陳美秀表示，后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道是親子出遊與休閒騎乘的首選，除了每年投入經費建構友善騎乘環境並強化騎乘安全外，也要杜絕消費爭議發生；目前有30餘家自行車租賃業者提供租借服務，市府特別召開說明會請業者落實《消費者保護法》及「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」等規定，確保消費者權益，並協助業者了解租賃過程中應明確揭露的事項，包含租賃條件、保險資訊、消費者權利義務以及事故處理程序等。

觀旅局說明，市府參考交通部觀光署國家風景區管理處的實務經驗，並與消保官討論後製作定型化契約範本，期盼透過清楚透明的契約內容，減少雙方誤解與爭議，提升消費保障與服務品質；只要完成「投保資訊揭露」及「使用市府所訂契約範本」兩項基本要件的自行車租賃業者，市府將於「台中觀光旅遊網」自行車專區公告，並搭配線上及主題活動宣傳，提供消費者參考，也讓重視消費保障的業者被更多民眾看見。

觀旅局補充，針對后豐鐵馬道花梁鋼橋、九號隧道部分路段救援不易的情形，已請租車業者協助，向消費者宣導下載「消防防災e點通」APP，並留意自行車道里程或明顯標誌，以利緊急狀況發生時即時通報位置，提升救援效率。觀旅局呼籲，騎乘時應遵守自行車道相關規定，包括控制速度、注意會車禮讓及遵守現場標示，並配合禁止微型電動二輪車通行的措施，共同維護安全的騎乘環境。

觀旅局強調，台中市擁有完善且多元的自行車道系統，市府將持續從消費者保護、騎乘安全、救援可及性及產業輔導等多面向著手，攜手業者與市民，共同打造安全、友善且值得信賴的自行車旅遊城市，讓遊客都能安心享受台中獨具魅力的自行車旅程。