中市推臺灣職安卡訓練 全面提升營造業工地安全

記者張妤甄／臺中報導

臺中市政府勞工局秉持「預防重於處罰」的理念，持續強化營造工地安全意識，積極推動「臺灣職安卡」制度，從源頭提升工地人員的安全知能。

勞工局長林淑媛今（7）日表示，今（114）年度截至目前，勞動檢查處已辦理25場臺灣職安卡教育訓練，並與各公會及相關單位密切合作，使整體訓練量能大幅提升，累計已有1,297人次完成受訓，涵蓋一般營造業勞工、市府工程同仁以及講師培訓等族群，協助第一線作業人員掌握高處作業、吊掛作業及局限空間作業等基礎安全知識，也強化公部門工程人員的法規熟悉度與風險辨識能力，同時培育更多職安卡講師人才，以擴大制度推廣效益。

廣告 廣告

林淑媛指出，營造業是臺中市重大建設的根基，但工地風險高，唯有透過完善訓練、跨局處合作以及工安科技導入，才能逐步建立安全文化。市府積極推動的臺灣職安卡課程，不僅有助提升勞工與自營作業者的安全意識，也讓市府工程人員能以更專業的角度管理工地風險，確保公共工程品質與安全並重。

除職安卡制度外，今年度勞工局也同步開辦「職業安全衛生主管」專班，包含甲、乙、丙種業務主管在職教育訓練，課程融入營造業常見的高風險作業主題，強化主管在現場危害辨識與監督管理上的專業能力。未來勞工局將依照產業需求持續擴增訓練量能，協助企業與工程單位提升整體職安管理效能。

林淑媛強調，守護勞工生命安全是市府重要使命之一，未來將持續整合公私部門資源，建立更完善的教育訓練制度，為臺中打造更安全的城市建設環境。如事業單位對上述危害預防仍有疑問，歡迎洽詢臺中市勞動檢查處，聯絡電話04-22289111轉36808。