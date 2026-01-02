中市擴大通用計程車服務量能 強化無障礙交通網

為提升行動不便者的交通可近性，台中市政府持續推動通用計程車服務，透過車輛加裝輪椅升降設備與固定裝置，提供有輪椅接送需求的民眾以預約方式叫車，市府交通局統計，目前全市通用計程車共50輛，113年服務行動不便者及身心障礙者累計達8萬7,930趟次，114年再獲交通部核准補助增購20輛，未來服務規模將進一步擴大，通用計程車車資比照一般計程車跳表收費，提供通勤與就醫更安全、便利的選擇。

交通局長葉昭甫表示，通用計程車不同於需具特定資格才能搭乘的復康巴士或長照專車，服務對象不設身分限制，即使因短期受傷或特殊情況需使用輪椅的民眾，也可搭乘具備輪椅固定裝置、坡道板等設備的車輛，此一服務可作為社福與長照運輸量能的補充，透過公私協力，讓行動不便者外出交通多一項選擇。

交通局指出，目前已有台灣大車隊、大都會車隊、中華大車隊、國通車隊及友愛車隊等5家業者投入營運，核准通用計程車數量達50輛，服務品質與穩定度獲得市民肯定，114年並取得交通部同意的購車補助額度，每輛車最高可補助40萬元。另針對服務行動不便族群的駕駛，市府也訂有營運獎勵金制度，以多元誘因吸引更多業者與駕駛加入，提供友善、耐心且具專業的接送服務。

交通局進一步說明，通用計程車平均每日服務逾240趟次。113年全年服務趟次達8萬7,930趟次，114年1至10月也已超過7萬趟次，市府認為，通用計程車不僅是交通工具，更是落實交通平權的具體行動，期待透過持續擴充，朝向零障礙、宜居的台中市邁進。此外，通用計程車須符合汽車運輸業管理規則、道路交通安全規則及車輛安全檢驗基準等相關規定，因需加裝輪椅升降台或活動式坡道，購車成本較一般車輛高。市府提供購車補助以降低業者負擔，鼓勵車隊投入營運，回應身心障礙者、高齡者及行動不便者的多元交通需求。