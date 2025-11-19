中市攜手旅宿業加碼普發好康

響應普發現金政策，台中市觀光旅遊局邀集台中市各大旅宿與遊樂業者，規劃一系列超值優惠方案！台中港酒店推出「全民普發星級入住」專案，入住總統套房含早餐只需一萬元；台中長榮桂冠酒店則推出「買萬送萬回饋加倍」方案，單筆住房金額滿一萬元，就贈送價值一萬元之客房回饋抵用券，使用普發現金就能暢遊台中，享受觀光資源與美食文化。

觀旅局長陳美秀表示，台中多家旅宿業者與遊樂園共襄盛舉，陸續針對普發現金政策推出多項超值優惠，台中新社山城與國際全球動畫「飛天小女警」一同打造全新主題花卉盛會「二○二五台中國際花毯節」現正展開至十一月三十日，歡迎民眾來台中賞花、玩樂園，入好宿，以最划算的方式深度體驗台中之美！

觀旅局補充，為推廣綠色住宿理念，市府同時攜手二十八家低碳旅館業者推出「低碳旅館專屬行銷方案」，即日起至明年一月三十一日止，前一千名入住旅客還可獲得限量低碳小禮物一份，誠摯邀請全國旅客一起來台中玩樂園、享住宿，開啟幸福加倍的普發之旅！