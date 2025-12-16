中市救護能量 再升級推動「雙軌派遣」

台中市設籍人口超過286萬，加上就學、就醫與居住人口，城市總人口已超過300萬。市長盧秀燕昨（十六）日主持市政會議表示，如此龐大的人口規模，意味著需要非常龐大的緊急救護能量。有關緊急救護工作，尤其是救護車的出勤，是市政中最重要且極具意義的一環，搶救生命，分秒必爭。

盧秀燕表示說明，為爭取黃金時間，台中市不斷精進救護能量，也是全國第一個推動「到院前預通知」系統的城市，讓救護車能預先傳送病患生命徵象給醫院，爭取搶救時間。此外，市府也成立了全國第一支由急診醫師組成的「指導醫師救護義消分隊」，能在重大事故現場提供關鍵的專業支援。

消防局長孫福佑表示，為因應高救護量能，消防局每年救護耗材經費由960萬元增至1,240萬元，並投入逾7,114萬元推動「提升大台中到院前緊急救護能量計畫」，添購高階生理監視器、影像式喉頭鏡、12導程心電圖機等設備，導入預立醫療流程，強化到院前心臟停止（OHCA）救護品質。高級救護技術員（TP）人數持續成長，預計115年將達285人，成長率128%，人數為六都第二。同時，台中市65歲以上高齡人口已占總人口17.24%，為緊急救護中需特別關注的族群。目前全市急救責任醫院共23家，提供分級醫療服務。

孫福佑說明，在措施推動方面，持續汰換老舊救護車，並自112年4月起採用高辨識度「巴騰堡格紋」塗裝與強化燈光，提升行車安全。同時，推動「到院前預通知」系統，以數位傳輸取代傳統無線電，為腦中風、心肌梗塞病患爭取黃金急救時間。自今年5月起啟用的「QRCode病患資料掃描系統」，已於全市22家責任醫院上線，縮短救護交接時間。

此外，救護義消人數穩定成長，並成立「鳳凰救護大隊-沙鹿、水湳分隊」，強化特定區域救護量能。

消防局表示，未來施政策略將包括全面推動「雙軌派遣」，對危急案件同步派遣一般及高級救護隊，建構堅實的緊急救護安全網，守護市民每一刻。