中市教育局攜手山林復育協會 推動校園生態樹島計畫

福陽國小老師與學生一同種下生態樹島

臺中市政府教育局與社團法人臺灣山林復育協會合作推動「生態臺中：校園生態樹島建置計畫」，以五年百校為目標，落實環境永續教育，首場活動於豐原區福陽國小舉行。

教育局表示，市長盧秀燕重視生態教育與環境永續的扎根實踐，期望透過校園行動帶動市民共同關注生態復育；目前臺中市已有16所學校申請參與此次「校園生態樹島建置計畫」，展現各校推動綠色校園的積極行動力。此次活動感謝山林復育協會執行長蔡智豪推動及崴正營造補助，協助進行校園樹木調查與樹島設計，讓學童認識臺中淺山及盆地常見原生樹種，學習生態系統的運作與城市韌性的重要。

教育局指出，福陽國小長期推動漆藝文化課程，將自然材料融入藝術創作，形成「從樹到漆」的循環教育模式；此次植樹活動與漆藝課程結合，讓學生理解自然資源與文化工藝的關聯，體會「種樹也種文化」的意涵，培養珍惜自然、尊重生命的永續思維。

校長郭國澄表示，樹木是大地的根，教師是知識的根，兩者共同滋養孩子成長。該校透過漆藝課程與生態樹島計畫並進，讓學生在親手種樹與創作漆藝的過程中，學會敬天愛物與感恩自然，實踐環境教育與文化傳承的融合。

教育局將持續協助更多學校加入「生態樹島建置計畫」，透過教師研習、校園植栽及在地社群參與，共同打造兼具教育性與生態價值的綠色學習場域，為臺中建構「百校微森林、千人共森行」的永續藍圖。