中市文化場館馬上好運1/24起送春聯迎新春

丙午馬年新春將至，台中市文化局串聯各文化中心與圖書館，自1月24日起推出一系列新春揮毫，結合音樂演出、手作活動，包含葫蘆墩文化中心裝置展覽、港區藝術中心紅包袋拓印體驗、屯區藝文中心錢袋電子時鐘手作體驗活動、綠美圖的年畫拓印等，歡迎市民朋友前來領取限量春聯並參加應景活動，為新年揭開富貴平安的美好序幕。(見圖)

文化局表示，葫蘆墩文化中心將於1月24日上午舉辦「駿馬賀歲」新春揮毫活動，提供民眾索取，並加贈限量Q版馬寶紅包袋，增添節慶驚喜。中心大廳同步推出「藝馬當先迎新春」裝置藝術展，自1月23日至3月1日展出，以乾燥花材與異材質手作形塑駿馬飛躍意象，搭配紅花燈籠，象徵節節高升、迎向新春。

港區藝術中心將於1月31日上午舉辦「馬躍新春 富貴平安」新春揮毫活動，現場提供200份春聯索取，同日並規劃「紅包袋拓印」體驗，民眾可自備紅包袋，在志工協助下親手製作專屬的新春祝福。

同時在1月31日上午舉辦「金馬迎春」新春揮毫的還有屯區藝文中心，邀請11位書法名家現場揮毫，並安排有獎徵答，贈送馬年小紅包與福袋；另於1月25日推出「馬年錢袋電子時鐘」手作活動，以金紅喜氣錢袋造型寓意財源滾滾、好運連連，廣邀民眾迎春納福。

台中市立圖書館總館攜手青溪新文藝學會，將於2月1日上午在綠美圖舉辦「瑞馬踏春來」名家新春揮毫，結合春聯、年畫拓印、年節手作與閱讀推廣，讓藝文與閱讀融入過年日常；外埔圖書館則於1月25日舉辦「大師光彩漾新年」揮毫活動，邀請陳志聲等多位書法名家，攜手青年藝術家共同揮筆，傳遞新春祝福。

大墩文化中心將於2月7日上午舉辦「大墩馬躍千里名家春聯現場揮毫」，邀請10位書法名家共同開筆揮毫，現場大筆揮毫「大墩馬躍千里迎春氣象新」、搭配古琴演奏，並提供200份春聯免費索取，讓市民在書藝與音樂交織中感受濃厚年味。