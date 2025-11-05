中市新住民諮詢服務櫃檯多語標示上線 民政局：打造友善共融洽公環境

台中市西區戶政同仁使用翻譯軟體服務新住民。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府積極推動新住民照顧與輔導服務，打造多元友善文化城市，為協助不熟悉中文的新住民順利洽公，市府特別將新住民諮詢服務櫃檯指引標示翻譯成多國語言，並張貼於各區公所及戶政事務所大門入口與服務櫃檯等明顯位置，方便新住民迅速找到服務窗口。民政局長吳世瑋表示，期盼透過多語標示及友善服務措施，協助新住民順利洽公，打造友善共融的服務環境。

新住民諮詢服務櫃檯多語標示，方便新住民迅速找到服務窗口。（圖/記者廖妙茜翻攝）

吳局長指出，台中市新住民人口已逾6萬5千人，市府除整合12個局處資源，協助新住民適應在台生活並保障相關權益外，為提升洽公便利性，此次特別將「新住民諮詢服務櫃檯」指引標示，翻譯為越南語、印尼語、泰語、緬甸語、柬埔寨語、英語、日語及韓語等九國語言，方便新住民迅速找到洽詢櫃檯，市府同時鼓勵同仁及志工運用手機或平板翻譯應用程式，協助新住民即時溝通與諮詢，期盼透過多語服務，打造語言無隔閡的友善洽公環境，展現多元包容的城市精神。

民政局補充，新住民為台中市社會、經濟及文化注入多元活力，市府持續推動各項照顧服務措施，包括生活適應輔導班、新住民服務諮詢窗口、職能前導班，以及婦女與新住民培力平台、8處培力中心及34處社區服務據點，提供初入境關懷、法律諮詢、成長課程及資源評估等服務。同時，透過節慶活動、家庭、團體及就業支持方案，協助新住民適應在台生活、提升就業及經濟能力，並促進市民理解新住民文化，共同建構台中成為幸福「移」居好城市。