中市新聞局強化查察與宣導 打造更健全媒體環境

記者張妤甄／臺中報導

臺中市議會今（5）日進行3讀議案第2讀會，議員提及市府宣傳、平面媒體管理與流行音樂產業輔導等多項業務，議員賴義鍠、黃佳恬及黃馨慧分別就民調表現、媒體違規管理及新聞局預算提出意見，並一致肯定市府團隊的施政成果，期盼市府持續加強相關政策推動，為市民提供更優質的資訊環境。同時，市議員黃馨慧聚焦「黃牛票」問題，指出黃牛票行為影響民眾參與演唱會等流行音樂活動的權益，提出對相關宣導預算的重要性。

議員賴義鍠指出，市府穩健治理受市民肯定，市議會做市府後盾，支持市府好的政策，全力支持市府的政策與預算，讓好活動、好建設能持續推動。他也強烈反對議會刪減新聞局查察違規廣告預算16萬元，強調新聞局在新聞宣導與媒體管理上肩負重責，不應因預算刪減而影響查察效率。

新聞局長欒治誼表示，感謝議員對新聞局的肯定與支持，新聞局負責稽查MTV、平面媒體不妥廣告內容，過去違規態樣已大幅改變，因此查察及宣導的重點也需隨時調整。近年演唱會黃牛票問題日益嚴重，新聞局未來將加強此類違規的宣導與查處，並需專業律師協助研析法規，因此相關經費相當必要，希望議會能持續支持，以維護消費者權益並維持市場秩序。

議員黃佳恬表示，目前國小3至6年級學童是最受網路與媒體內容影響的族群，呼籲市府在查察違規廣告、提升網路環境安全方面應更加嚴謹。

欒治誼回應，新聞局將持續針對MTV以及不妥廣告進行查察，但也會因應媒體變化，評估調整執法方向。此外，部分預算也用於產業座談，例如流行音樂產業輔導講座，協助青年音樂人與活動團隊理解市府行政流程與資源，提升城市流行音樂能量。

議員黃馨慧呼籲中央與市府必須加強防詐騙、反黃牛等法規宣導，協助市民辨識風險、避免受害。因此，相關法規宣導經費16萬元應予以保留並強化執行。議員劉士州也強調，違規查察是維護媒體環境的重要機制，任何刪減都可能削弱市府執行力。

欒治誼進一步回應，一旦相關預算大幅刪減，將不利於市府持續落實查察工作，也可能影響原本應履行的法定職責。未來新聞局將強化如「黃牛票防制宣導」等新興議題，並尋求具公法專業之律師協助法規研析，使查察與宣導更為精準到位。

針對外界質疑市府宣傳集中於市長個人，黃佳恬指出，「石虎家族」自108年成為臺中市吉祥物後，即被廣泛運用於市政宣導，從圖書館到地政事務所皆看得到蹤影，深受市民及外縣市民眾喜愛，並肯定新聞局在推廣文化IP上的用心。

欒治誼指出，石虎家族在市府宣傳中占比高達23%，不僅協助推動親子活動，也擔任反詐騙、防毒等公益議題宣導大使，是市府推動政策的重要橋梁。新聞局未來將持續透過吉祥物代言、跨縣市交流與創意行銷，讓臺中市政更貼近市民生活。

欒治誼強調，感謝議員的鼓勵與指教，新聞局將持續強化不妥廣告查察、流行音樂產業扶植與城市品牌推廣，打造更安全、透明、多元的媒體環境，讓市民獲得更完善的資訊服務，共同推動臺中成為更幸福、更宜居的城市。