中市新聞局籲五月天演唱會五迷多搭接駁、大眾運輸最省心

▲大眾運輸轉乘指南。

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場將於12月27日（六）起在洲際棒球場熱力登場，共6場演出，每場預計吸引逾2萬名樂迷到場。因應人潮與車流湧入，演唱會期間將實施交通管制，且會場周邊停車空間有限，台中市政府新聞局長欒治誼提醒「五迷」，建議多搭乘接駁車或大眾運輸前往會場，更省時也更輕鬆，避免自行開車受車流壅塞或尋找停車位影響進場動線及入場時間。

欒治誼局長指出，活動主辦方規劃4條免費接駁車路線，分別自高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站（李芳艾美酒店對面）發車，可直達洲際棒球場周邊，下車後即可步行進場，減少轉乘與等待時間，讓歌迷更順利銜接行程、輕鬆觀賞演唱會。

欒治誼補充，考量不少樂迷規劃於演唱會當日順道完成捷運「五月天大地遊戲」，也提醒可多加運用既有的大眾運輸轉乘方式，提前安排動線。台中捷運設有五月天主題布置之相關站體，包含高鐵台中站、市政府站、文心崇德站及松竹站，樂迷可視行程需求，自高鐵台中站或松竹站搭乘活動接駁車直達會場；或於捷運文心崇德站下車後，轉乘公車12、58、700路等多條路線前往，亦可選擇騎乘 YouBike，約3公里即可抵達會場，行程安排彈性便利。