中市春節交通疏運啟動 公車、捷運班次彈性調整不中斷

春節連假自2月14日至2月22日共9天，因應返鄉、旅遊與走春人潮，台中市政府提前整合公共運輸與道路疏運措施，市區公車與捷運服務春節期間不中斷，並依實際運量彈性調整班次，提供市民與遊客穩定交通選擇。

市府交通局表示，市區公車自2月15日（小年夜）起至2月22日（初六）配合假期運量調整班次，首、末班車皆維持原假日時刻發車；2月16日（除夕）當天，考量駕駛長返家團圓，市區公車採假日班表並減半行駛，部分行經鐵路、高鐵等重要場站路線，將視乘車人潮機動加開或調整班次，2月23日起全面恢復原有服務時刻，另配合開學需求，2月23日起公車將實施開學班表，服務學生通勤的跳蛙幹線與幹線公車路線同步恢復營運，包括200、500、700、900等路線，採少站停靠、密集發車方式，縮短通學時間。

捷運方面，台中捷運綠線春節期間每日6時至24時營運，小年夜至初一全日10分鐘班距；其餘假期日依假日時刻表行駛，尖峰時段最密8分鐘一班，並持續提供凌晨0時15分自高鐵台中站開往北屯總站的加班車，視人潮機動加密班次。

為鼓勵民眾多利用公共運輸，春節期間配合交通部公路局推動公共運輸票價與轉乘優惠，旅客搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內轉乘台中市市區公車，可享基本里程免費。

在交通疏導與管制方面，交通局指出，熱門景點與商圈將配合實施交通管制，其中大甲鎮瀾宮周邊道路於初一至初六部分時段限制汽車進入或採單向行駛；主要交流道與國道路段，也將依返鄉與收假車潮實施高乘載或匝道管制。市府並透過智慧化號誌系統與即時交通資訊平台，即時調整號誌與發布路況資訊。

此外，2月16日至2月20日（除夕至初四），台中市公有路邊汽、機車停車格暫停收費；春節期間計程車則依規定實施春節加成費率。交通局提醒，連假期間交通需求高，請用路人遵守交通管制、注意行車安全，並多加利用大眾運輸工具，讓春節出行更順暢。