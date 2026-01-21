中市春節提供藥癮跨區給藥服務

美沙冬跨區給藥。

▲美沙冬跨區給藥。

藥癮是一種腦部慢性疾病，需長期穩定治療與支持。為守護藥癮病患春節期間的健康與治療連續性，台中市衛生局於春節期間持續提供「美沙冬跨區給藥服務」，即使返鄉過年或外出旅遊，病患也能不中斷接受治療，安心過好年。

衛生局長曾梓展提醒，春節期間除團圓歡聚外，也請多主動關心無法返家或久未聯繫的親友，讓對方感受到支持與溫暖，降低因壓力而接觸毒品的風險。

衛生局表示，病患只要事先向原服藥醫療機構提出申請，經核准後，即可於春節期間前往台中市8家指定藥癮治療醫療機構跨區服藥。春節期間提供跨區給藥服務的醫療機構包括：台中榮民總醫院、維新醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院中興分院、衛生福利部台中醫院、國軍台中總醫院附設民眾診療服務處、台中慈濟醫院及童綜合醫院。相關跨區給藥服務機構資訊，也可至衛生福利部心理健康司官網查詢（首頁／成癮治療／藥癮業務／藥癮戒治），網址：https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH/cp-4097-47330-107.html。

此外，衛生局持續配合辦理衛生福利部藥癮治療費用補助方案，協助減輕病患就醫負擔。未成年藥癮治療患者每年補助上限為4萬元，成年患者補助上限為3萬5,000元，降低經濟障礙、提升治療動機。相關補助資訊可至衛生局官網查詢（衛生局首頁／專業服務／台中市政府毒品危害防制中心／相關資源／戒癮資訊）。