記者張益銘／臺中報導

中市府觀旅局積極推動「臺中Hi8 全城開趴」系列活動，昨（9）日於金典酒店舉行「來臺中當總統」最終場抽獎儀式，由副市長鄭照新等貴賓抽出 2名總統套房得主。鄭照新表示，在「臺中Hi8 全城開趴」氛圍與即將登場的中臺灣燈會強大號召下，目前臺中各大旅館的春節（2/14-2/21）平均訂房率已近6成並持續攀升中，數據6都第1，將臺中旅遊熱度自去年底延伸至新春假期。

鄭照新指出，「臺中Hi8 全城開趴」自去年底至今年初已成功藉由綠美圖開幕、臺中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、臺中最強跨年、元旦國旗趴、頑童演唱會等活動，吸引國旅人潮到臺中，接下來將由近期討論度最高的中臺灣燈會接棒登場，讓臺中一路熱鬧到新春年節，成功打造白天旅遊、夜晚嗨玩的城市節慶氛圍。

觀旅局長陳美秀指出，據統計顯示，受惠於中臺灣燈會強大吸引力，臺中春節連假前8天平均訂房率近6成，高居全臺第2、6都第1，大年初二、三更突破7成。臺中兼具山海景觀與都會機能，春節期間歡迎民眾來臺中賞燈、谷關泡湯、武陵賞櫻或走讀市區美食與高美濕地夕照，感受多元豐富的旅遊魅力。

陳美秀也說，此次「來臺中當總統－住宿消費抽總統套房」活動市府攜手臺中港酒店、薆悅酒店五權館、林酒店、烏日璞旅、金典酒店、臺中商旅及麗寶福容大飯店等多家知名旅宿業者共同出擊，行銷中市優良旅宿，不僅帶動旅宿住房需求成長，也讓幸運得主有機會體驗頂級飯店的尊榮服務，讓城市觀光效益更廣泛擴散。

金典酒店總經理陳月鳳表示，為迎接金馬年來臨，金典酒店祭出多元新春企劃，包括除夕當天於宴會廳舉辦百桌圍爐宴，並同步推出「金馬御膳年菜組」以及多款單品料理、西式年菜與精緻禮盒供民眾選購。飯店主廚強調，今年年菜以「讓飯店級味道走入家庭」為理念，在保留傳統風味的基礎上融入創新元素，讓年節餐桌更具質感與層次。

觀旅局補充，「臺中Hi8 全城開趴」熱度持續，後續還有臺中商旅天際套房及麗寶福容大飯店福容套房等2間「類總統套房」抽獎，詳情請鎖定「大玩臺中」臉書粉專。

中市春節訂房率6都第1，金典酒店總統套房幸運兒出爐。（記者張益銘攝）

金典酒店總統套房巡禮。（記者張益銘攝）

金典酒店年菜。（金典酒店提供）