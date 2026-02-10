中市春節醫療分流就位 19家醫院設傳染病特別門診

農曆春節將至，今年連假長達9天，返鄉與聚會活動增加，加上近期氣溫變化明顯，依據衛福部疾管署監測，國內類流感門急診就醫人次呈現緩步上升。為確保春節期間醫療量能穩定、落實分流看診，台中市政府衛生局協調全市19家醫院、共20個院區，自2月17日至2月19日（農曆初一至初三）開設「春節傳染病特別門診」，提供公費流感及新冠口服抗病毒藥劑開立服務，提升民眾就醫可近性，同時分散急診壓力，確保急重症患者能獲得即時照護。

衛生局長曾梓展指出，冬春交替為流感、新冠、諾羅病毒等傳染病好發季節，常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、頭痛，以及嘔吐、腹瀉等腸胃道不適。市府已提前完成春節醫療整備，提醒市民如出現疑似症狀，可就近前往設有傳染病特別門診的醫院就醫，透過分流機制獲得合適治療。

廣告 廣告

衛生局也提醒，春節期間若有發燒、咳嗽、喉嚨痛或腹瀉等情形，建議先至衛生局網站查詢住家附近提供春節特別門診的醫院再行就醫，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及高風險慢性病患者，若出現高燒不退、呼吸困難或急促、發紺缺氧、意識不清等重症警訊，應立即配戴口罩並前往急診，依醫師指示接受治療。

衛生局呼籲，民眾春節期間持續落實防疫與健康習慣，外出或前往人潮密集場所時自主配戴口罩，勤洗手並遵守咳嗽禮節；飲食方面避免生食、生飲，食物應徹底煮熟後再食用，如有不適症狀，應儘速就醫並在家休息，以降低疾病傳播風險，安心過年。