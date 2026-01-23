中市春節醫療 22家急診全天候 輕症分流

▲春節醫療不打烊門診資訊公告查詢(圖／衛生局提供2026.1.23)

[NOWnews今日新聞] 農曆春節連假長達9天，台中市政府衛生局今(23)日宣布，為確保醫療量能不中斷，全市22家（23院區）急救責任醫院將維持24小時急診服務。同時，為避免急診資源過度負荷，衛生局呼籲市民若遇感冒、腸胃炎等輕微症狀，可優先前往門診或台安雙十醫院、家健聯合診所等「假日輕急症中心（UCC）」就醫。

衛生局指出，春節期間常發生感冒、發燒及輕微外傷，就醫需求顯著增加。為維持急重症照護品質，市府協調，台安雙十醫院與家健聯合診所，於春節特定時段（2/14-15、2/17-20、2/22）持續提供輕急症門診（UCC）。此外，全市42家地區醫院於除夕至初三期間，共有21家提供門診服務，初四後則逐步恢復至28家，全市診所合計將提供超過800診次醫療服務，全面守護市民健康。

衛生局長曾梓展強調，醫療資源應精準使用。若出現高燒不退、意識不清、劇烈胸痛、呼吸困難，或疑似中風徵兆（微笑、舉手、說你好任一動作困難），應立即撥打119求救，並記下發作時間以爭取黃金治療期。如屬一般輕症，建議利用健保署網站或致電院所查詢開診時段，透過「分級醫療」讓醫療資源發揮最大效益。

