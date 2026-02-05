中市春節食安不打烊 三階段稽查全數合格

農曆春節是民眾採買年貨與家人團圓的重要時節，為確保年節食品安全，台中市政府衛生局自去(114)年11月起啟動「115年春節食品稽查專案」，採三階段方式進行查核與抽驗，稽查時程涵蓋年前採買高峰至元宵節後，衛生局指出，專案截至目前已查核535家食品相關業者，檢視2,121件食品標示，並抽驗1,026件年節應景食品，檢驗結果全數符合規定。

衛生局表示，本次專案以「源頭管理、流向監控及風險防堵」為核心，重點查核食品良好衛生規範（GHP）、產品來源文件、標示正確性及衛生品質。稽查對象除食品製造業、海鮮與肉品批發商、年菜餐飲業者外，也涵蓋烘焙業、零食批發店、東南亞商店、年貨大街周邊攤商，同時將網購平台及實體團購店面納入，落實線上與線下同步監管。

衛生局指出，稽查過程中若發現從業人員健康檢查未落實、食材未依規定離地存放等缺失，皆已要求業者立即改善，並完成複查確認合格。此外，針對歷年較具風險的年節食品，如巴西蘑菇、竹笙等乾貨，抽驗重金屬、農藥殘留、乙型受體素、防腐劑及甜味劑等項目，共計1,026件，檢驗結果均符合相關法規。

衛生局說明，從歷年春節專案成果來看，台中市年節食品安全環境持續改善，111年度春節專案抽驗違規率為1.4%，之後逐年下降，今年已降至0%，顯示透過加強查核並搭配事前輔導，有助於提升業者自主管理能力。

衛生局強調，食安把關不因假期而中斷，後續仍將持續針對年貨大街及元宵節相關食品加強稽查，並特別留意逾期食品及進口產品是否完成合法輸入查驗，確保產品來源可追溯、標示資訊清楚，防止不合格食品流入市面。

衛生局提醒，民眾選購年節食品時，應選擇信譽良好的商家並留意食品標示資訊，春節期間若發現疑似食品安全問題，可撥打市民一碼通1999通報，市府將即時派員處理。