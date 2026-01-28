中市普發「馬上有錢」春聯 綠營盼普發現金入袋才實在

台中市議會28日舉行臨時會，市議員陳俞融於臨時動議指出，盧市長在農曆年前大張旗鼓發放「馬上有錢」春聯，宣稱要給市民祝福，讓市民「馬上有錢」。但請問市長，這個「馬上有錢」是真的有錢入袋，還是只是一句口號、一張春聯貼在門上自我安慰？

陳俞融提到(見圖)，嘉義市已經通過普發現金6000元，新竹市也要普發現金5000元，這些城市財政規模遠不如台中，照樣做得到！台中市115年度總預算高達2382億元，創歷史新高，歲入1830多億元，中央挹注更是史上最多。我們財政充裕，預算充足，為什麼不能比照嘉義市、新竹市，真正讓市民「馬上有錢」？

廣告 廣告

陳俞融強調，台中市民面臨薪資六都最低、詐騙案件六都最高、物價持續上漲、生活壓力越來越大！市民需要的不是一張「馬上有錢」的春聯貼在門口，而是真金白銀入袋，實實在在減輕生活負擔！

陳俞融表示，盧市府有錢辦購物節，一年砸將近4億元抽獎；有錢做民調，花200萬美化數據；有錢印市政月刊，花200萬放市長玉照；有錢出國考察，環保局一年編117萬去丹麥德國。這麼多預算可以編，為什麼就是不願意評估普發現金的可行性？