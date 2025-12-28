中市智慧製造技術教學中心 成果發表會暨企業合作備忘錄

大合照

臺中市智慧製造技術教學中心辦理成果發表會，除了展現技職推動成果，並與8間企業簽署合作備忘錄，共同提升工業4.0智慧製造技術，增進教師專業能力及學生就業競爭力。

教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕重視技職教育的發展，為培育符合全球產業未來的人才需求，教育局挹注經費，於111年在臺中高工成立智慧製造中心，引進智慧製造最新技術與知能，整合各校資源成立教師共備社群，打破產學合作藩籬，善用業界最實務之教學資源、研發課程教材，並提供各級學校學生於智慧製造產業實務學習。

四年來該中心培養出許多優秀的智慧製造人才，輔導學生參與全國技能競賽的CNC車床與機器人系統整合兩職類，四年內囊括金牌14面、銀牌16面、銅牌12面與優勝33面等獎項，成果豐碩；另全國首創提供國小親子共學、國中產業技術概論到高中等各階段，由認知到初、中階智慧製造課程，至今有千人參與，讓不同教育階段學生都有學習智慧製造相關課程的機會。

教育局指出，技職教育需要產官學研共同合作與投入，智慧製造中心與達明機器人股份有限公司、菲尼克斯有限公司、飛斯妥有限公司、眾宇科技有限公司、安川電機股份有限公司、西門子股份有限公司、德商臺灣易格斯有限公司及SMC(速睦喜)公司等8間企業簽署合作備忘錄，共同深化臺中市技職與優質產業之整合及鏈結。

臺中高工校長黃尚煜表示，智慧製造技術教學中心今年結合了臺、德、英、瑞典、美、日等各國頂尖企業，以全世界唯一內建視覺的達明智慧協作型機械手臂為主體，搭配各領域的領頭羊企業共同設計課程，達到產學共備課程的成效。

中心執行秘書戴家陞老師表示，今年與達明機器人合作的SSD硬碟生產線教學模組及TM AI+伺服器建置產品的生產履歷與檢測瑕疵，中心也成立協作型智慧機械手臂的初、中階認證場地，能提供全省教師與學生進行機械手臂能力認證，讓全臺灣產業能在這一波全球產業升級下找到適合的人才投入各個企業。