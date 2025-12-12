中市東勢東興宮造福鄉里 盧秀燕贈匾「澤厚民豐」

《圖說》市長盧秀燕致贈「澤厚民豐」匾額，感謝東興宮長年對地方的貢獻。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市東勢區東興宮主祀中壇元帥哪吒三太子，信眾一般尊稱為「太子爺」，已有150多年歷史，香火鼎盛，為當地重要的信仰中心，廟方長期投入公益慈善，熱心參與地方事務，為地方居民帶來心靈安定的力量，深獲信眾肯定。市長盧秀燕 12日特別前往參拜祈福，並致贈「澤厚民豐」匾額，感謝廟方長年對地方的貢獻，也祈求太子爺庇佑市政昌隆、市民平安順利。

盧秀燕表示，東興宮長年以來是山城地區重要的信仰中心，不僅承載地方宗教文化，更積極投入社會公益，多年來攜手當地派出所推動急難救助、弱勢學生、低收入戶扶助等公益慈善事業，善行義舉深獲地方肯定。今年適逢重建25週年，她特別代表市府與市民贈匾，感謝太子爺護佑地方、福澤萬民，同時也肯定董事長李順利帶領全體幹部投入救苦救難、安定社會的努力，為社區帶來溫暖與祥和的力量。

立法院副院長江啟臣表示，盧市長今日贈匾，象徵市府對廟方多年公益與社區服務的肯定，東興宮長期關懷弱勢、凝聚里民，是地方重要信仰與社區中心。江副院長也特別感謝市府團隊積極推動山城建設，特別是東豐快速道路順利進展，第三標預計明年完成，並朝118年全線通車邁進，期盼持續攜手強化區域交通，中央與地方共同努力，讓東勢與山城更進步。

民政局長吳世瑋表示，東興宮舊廟於921大地震時倒塌，並於民國89年11月17日重建落成，是在地最靈驗的宮廟之一。東興宮長期發揮在地影響力，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神回饋鄉里，積極推動關懷弱勢、社會福利及教育文化等多元公益服務，為社區注入善良與和諧的力量，並感謝東興宮對市府各項宗教輔導政策的支持，以及在宗教文化傳承上的投入與奉獻。