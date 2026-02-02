中市東區青龍宮入火安座40週年 盧秀燕贈匾感謝福澤鄉里

《圖說》市長盧秀燕贈匾感謝青龍宮福澤鄉里。

【民眾網諸葛志一台中報導】隱身台中東區巷弄的青龍宮主祀三官大帝，長年肩負地方祈福、消災及節慶祭典等宗教與社會功能，是結合在地信仰與街坊情感的重要中心。適逢入火安座 40 週年，市長盧秀燕 2日親自贈匾參拜，祈求市政昌隆、國泰民安。

盧秀燕表示，青龍宮不僅承載珍貴的地方宗教文化，更長期配合市府政策，積極參與公共事務，並響應低碳永續理念，購置環保禮炮車，展現宗教團體落實環境友善的具體行動，值得肯定。今年適逢青龍宮入火安座40週年，她特別代表市府與全體市民致贈匾額，感謝三官大帝長年護佑地方，同時也肯定青龍宮主任委員謝再勝率領全體幹部用心推展宮務，為社區注入溫暖與祥和力量。

民政局長吳世瑋指出，青龍宮三官大帝於民國40年代由地方士紳自「東勢仔三官壇」恭請奉祀，歷經爐主輪值及建廟安座，守護地方逾70年，神威顯赫，已成為東區居民重要的心靈依靠。前市長15年前曾致贈匾額予青龍宮，感謝三官大帝長年守護地方，惟去年11月謝主委發現匾額出現裂痕，地方人士期盼盧市長能再致贈新匾延續心意，盧市長從善如流，今日特地前來致贈匾額，回應鄉親需求，並期盼青龍宮持續發揚三官大帝濟世安民精神，回饋社會、造福地方，同時祝福香火鼎盛、宮務昌隆。

民政局說明，青龍宮隱身於巷弄之中，從練武路轉入，即可看見低矮樸實的廟宇屋脊與絡繹不絕的香火景象，外觀不張揚卻富含濃厚傳統韻味，長年作為社區交流情感、傳遞訊息的重要場域，有效凝聚地方向心力。