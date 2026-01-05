中市東南區選情多變 何敏誠與子女看板同框：「一直都在」

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市東南選區傳出今年的應選席次從5席將降至4席，民進黨將提名2+1席，現任的議員為鄭功進及陳雅惠，陳雅惠繼續爭取連任，鄭功進由自己或兒子鄭紹頡參選態度轉趨低調不回應，而前市議員、樂成宮董事長的何敏誠則表示，兒子何昆霖或女兒何翊綾可能會參選，但現今還不確定由誰出來參選，自己與一對子女的合照競選看板已在近日掛出，標語則是「一直都在」，象徵年底選舉不缺席。

台中市東南選區傳出今年的應選席次從5席將降至4席，國民黨預計提名2席，而民進黨提名2+1席，1席就是保障婦女名額，若國民黨提名2席，則以現任市議員李中及林霈涵為優先，但民進黨的參選情況就相當多變。

民進黨東南區目前現任議員為鄭功進跟陳雅惠，陳雅惠繼續參選，而鄭功進卻轉趨低調，是否由自己或者兒子鄭紹頡參選，不願回應。

而曾任市議員的何敏誠，在擔任樂成宮的董事長後，已對擔任市議員沒有興趣，但希望兒子及女兒能繼續從政，正徵詢兩人的意願，但距離11月28日市議員改選剩下不到一年，很多市議員的競選看板已出，因此何敏誠便掛上與一對子女戰鬥力十足的合照，標語則是「 一直都在」，隱含著何家人一直都在服務，在今年選舉中不會缺席。

