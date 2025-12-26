中市林新醫院深耕母嬰親善照護 連續兩年榮獲全國特優肯定

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】林新醫療社團法人林新醫院長期致力推動母嬰親善照護與母乳哺育，秉持「以母為本、以嬰為重、以家庭為中心」之核心理念，系統性打造安全、友善且具支持力的照護環境。於衛生福利部與醫院評鑑暨醫療品質策進會共同辦理之「母嬰親善醫療院所成果績優選拔」中，林新醫院於113年及114年度自全國眾多參賽醫院中脫穎而出，榮獲「成果績優特優獎」及「跨團隊合作獎」兩項殊榮，充分展現多專業整合照護的卓越成效。

廣告 廣告

本屆選拔全國共有407家醫院參與，區域醫院須具備純母乳哺餵率達45%以上或有顯著改善成果，方具備參賽資格。評選歷經書面審查與實地評核等嚴謹程序，僅18家醫院入圍複賽，最終全國僅兩家醫院獲得最高等級肯定。林新醫院連續兩年獲獎，成果受到肯定。

林新醫院自104年通過國際母嬰親善醫院認證以來，持續精進母嬰照護流程，全面落實「支持哺餵母乳十大措施」，積極推動母嬰同室及產後即時肌膚接觸，並透過定期召開母嬰親善委員會、推動跨部門QCC專案，系統性提升母乳哺育支持品質。至114年，院內純母乳哺餵率已達55.58%，住院期間母乳哺餵率高達93.68%，照護成果具體可見。

在實務推動上，林新醫院以多專業團隊合作為核心，整合婦產科、兒科、護理團隊、泌乳顧問、營養師及社區衛教資源，共同推動母乳哺育支持與親職教育，並主動串聯社區衛生所與母乳支持團體，將母嬰親善理念由院內延伸至社區，建構更完整且可持續的支持網絡。

對此，母嬰照護專家指出，母嬰友善照護的核心在於「尊重選擇」，支持母乳哺育與尊重母親自主並不相互衝突；唯有兼顧不同家庭的需求與處境，方能使母嬰照護更具彈性與完整性。秉持此一理念，林新醫院婦產部楊曉君主任表示，提升母乳哺育成功率的關鍵，在於理解母親的實際需求與過往經驗，並提供溫暖且專業的支持。此次榮獲全國「成果績優特優獎」及「跨團隊合作獎」，不僅是對院方長期投入母嬰親善照護的高度肯定，更是全體醫療與護理團隊共同努力的成果。未來，林新醫院將持續精進照護品質、深化社區連結，陪伴更多家庭安心展開母乳哺育之路。