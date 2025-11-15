中市查獲禁藥蛋品 通報源頭彰化縣府追查

▲中市食安處至龍忠蛋行稽查(圖／食安處提供2025.11.15)

[NOWnews今日新聞] 彰化縣衛生局11月7日通報「文雅畜牧場」洗選蛋檢出禁藥芬普尼後，台中市食品藥物安全處隨即主動擴大抽驗，並要求台中市轄內共四家販售相關來源蛋品的業者全面下架回收。11月10日再度進行稽查時，在梧棲區龍忠蛋行查獲其販售、來源為文雅畜牧場的籃蛋，檢出芬普尼代謝物超標，經查後已要求立即下架並回收，同時移請源頭彰化縣政府釐清是否涉及違規販售。

食安處指出，台中市在11月7日接獲跨縣市通報後，已啟動預防性下架措施，持續要求業者配合回收流程。11月10日稽查龍忠蛋行時發現其於11月9日向文雅畜牧場進貨籃蛋，食安處為求謹慎立即抽驗，並於11月14日晚間收到檢驗結果，確定芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量為0.05ppm，明顯高於殘留容許量0.01ppm。

根據調查，龍忠蛋行11月9日進貨籃蛋200籃（約4000台斤），目前已下架回收38籃（760台斤），其餘則分售給一般散客及35家小型餐飲、麵店及早餐店等，目前均已用罄。食安處已在夜間通報彰化縣政府相關單位，持續追查是否仍有其他流向。至於文雅畜牧場是否涉及違規販售，亦已由彰化縣政府進一步調查。

食安處強調，將持續滾動式抽驗市面蛋品並密切掌握中央通報資訊，並提醒業者務必落實進貨來源查核與批次紀錄，配合下架回收作業，共同維護市民食用品質與安全。

