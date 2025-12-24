中市校園聖誕閱讀 繽紛多元

聖誕佳節將至，台中市各校規劃聖誕主題閱讀與書展活動，將節慶氛圍融入校園日常學習，五花八門的活動內容包括「寫信給聖誕老公公」書寫感恩卡並製作耶誕造型角書籤，還有校長、愛心媽媽志工與學生攜手演出短劇及有獎徵答等等，讓孩子在冬日校園享受溫暖、令人期待的閱讀時光。

教育局長蔣偉民表示，各校聖誕閱讀活動精彩多元，大肚區大肚國小的「聖誕故事與歌謠派對」精選聖誕與品格主題書籍，融入台語及雙語教學，並搭配閱讀闖關與認證，引導學生在閱讀、聆聽與歌唱中感受節慶氛圍。

清水區三田國小辦理「寫信給聖誕老公公」，學生借書即可獲得專屬信紙，從低年級注音書寫到高年級英文信件，展現不同年齡層的創意；潭子區潭子國小推出「歡樂聖誕閱」主題書展，結合感恩心願牆與福袋抽書，鼓勵學生書寫感恩心情，營造溫馨校園閱讀氛圍。

大里區塗城國小辦理「耶誕傳情?書香致謝」（見圖）引導學生書寫感恩卡並製作耶誕造型角書籤，將祝福與閱讀樂趣巧妙結合；南屯區文山國小以「耶誕感恩」主題書展結合跨領域學習，透過座標塗色融合數學與藝術，並由故事志工改編繪本進行台英雙語戲劇展演，增添閱讀樂趣。大肚區山陽國小則辦理「山陽感恩祭」，校長、愛心媽媽志工與學生攜手演出「山陽小劇場」，以生動情境呈現互助與感恩情節，為閱讀推動活動揭開溫馨序幕。

此外，國中的活動也相當精彩，大雅國中以「手作聖誕花圈」帶領學生在書香中動手創作，感受節慶儀式感，並推出「聖誕猜書單」，由教師化身神祕推薦人，讓學生透過線索猜測教師私房書單，拉近師生距離。

豐南國中則規劃交換祝福卡、「找找薑餅人」及「一百%實現的願望」有獎徵答，引導學生把願望化為可實踐的目標；大華國中辦理「Frozen Christmas許願＋國際英文繪本展」，結合英文繪本、聖誕闖關與許願行動，讓閱讀成為自我成長與彼此鼓勵的力量，也為新的一年點亮希望。