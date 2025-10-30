中市梧棲「中橫四路改善工程」翻新沿海老舊雨水下水道強化防洪

台中市政府水利局獲內政部國土管理署核定補助總經費約3,240萬元，辦理梧棲區「中橫四路雨水下水道改善工程」，於今年9月開工，預計明(115)年6月完工，完工後可加強當地道路行車安全及維護既有箱涵排水效能。（見圖）

水利局表示，台中市梧棲區及清水區部分雨水下水道因建置年代久遠，且位於出海口感潮段，經水利局進行縱走調查發現，部分箱涵結構已有混凝土剝落、鋼筋鏽蝕外露等情形，這次工程範圍自大智路二段至中一路，修繕既有四孔雨水下水道箱涵，改善長度約90公尺。由於該路段交通流量大，是台中港區主要通道，施工採免開挖工法，由箱涵內部進行補強修復，以減輕對交通的衝擊與影響。

水利局進一步指出，工程完工後，可提升當地排水效能外，也能有效改善道路結構安全，強化沿海地區整體排水系統功能，確保民眾行車安全及生活品質。