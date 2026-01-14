中市榮獲農業部114年度評鑑動物保護及寵物管理評鑑雙特優

農業部114年度「全國動物保護業務績效評鑑」及「全國寵物管理業務績效評鑑」，台中市脫穎而出，雙雙榮獲「特優」佳績，台中市政府農業局表示，除了感謝中市動物保護諮詢委員會、動物保護團體、獸醫師公會、寵物商業同業公會、公益商家及學校的全力支持之外，更要謝謝諸多默默奉獻的動保志工及臨床獸醫師，透過公私協力一同打造中市友善動物的良好基石。(見圖)

農業局表示，中市以「One Welfare（福利一體）」為核心理念，強調人類、動物與環境共榮，從「扎根飼主責任」、「培育專業量能」及「建構寵物友善環境」三大面向持續深化推動。此外，在寵物管理方面，更積極推動寵物生命紀念相關工作，包括規劃於大甲區建置中市首座「公立寵物生命紀念設施」，預計提供寵物屍體火化、追思等完善服務，讓毛孩從出生到生命終程，都能獲得尊嚴對待，並修訂「台中市寵物屍體及寵物生命紀念業管理自治條例」以強化業者管理，逐步完善寵物生命週期管理，涵蓋飼養、照護至生命終程，展現前瞻且周延的寵物管理作為。