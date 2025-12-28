中市樹德國小二期校舍工程榮獲2025公共工程金質獎

樹德國小師生合照

臺中市南區樹德國小第二期校舍新建工程今年經行政院公共工程委員會評選，榮獲「金質獎」殊榮，顯示出市府在公共建設品質管理與教育環境營造上的實力皆備受肯定。

教育局表示，金質獎是國內公共工程最高榮譽，校園工程皆秉持「以人為本、永續共融」的設計理念，融合地方文化、自然環境與現代建築美學，打造安全、健康、富有創意的校園學習場域。教育局與工程團隊在施工過程中嚴格把關品質、工期及安全，並導入綠建築、節能設計與智慧化管理，充分展現市府「品質第一、學生為本」的精神。

樹德國小賴秀英校長說明，南區樹德國民小學第二期校舍新建工程以「綠意共學、自然生長」開放式學習空間為主軸，採用自然採光與通風設計，營造舒適宜人的學習環境，兼具「啟智創新、融城共學」為願景，打造與自然共生、與社區共融的建築量體並在校園中設有多功能學習空間，為結合教育與社區共享的校園。

教育局長蔣偉民指出，教育局推動校園建設工程，秉持「安全、環保、永續、美學」四大原則，讓新設學校不僅是教育基地，更是社區共享的綠色地景；這項獲獎工程凝聚了學校、設計、監造及施工團隊的專業與熱忱，也是「團隊合作、品質卓越」的最佳典範。教育局將持續優化校園建設，打造安全、美感與永續並重的學習空間，讓學生快樂學習，並成為社區的幸福基地。