中市橋梁管理六都第一 盧秀燕：城市交通更穩固安全

中市橋梁管理評鑑獲得六都第一。（圖：中市府提供）

交通部日前公布113年縣市政府橋梁維護管理作業評鑑，台中獲得六都第一名，締造六連霸佳績，市長盧秀燕今天（16日）主持市政會議時表示，台中共2315座橋梁，全國最多，要維護良好，已不容易，台中「金路獎」六連霸，非常不容易，感謝團隊努力，讓城市交通更穩固安全。

交通部公布「113年縣市政府橋梁維護管理作業評鑑」結果，台中市勇奪六都類組「第一名」，締造六連霸佳績，建設局長陳大田表示，感謝中央長期肯定台中團隊的努力，也感謝基層同仁專業付出，陳大田指出，此次橋梁評鑑作業，由交通部與內政部共同辦理，針對全國各縣市的「橋梁檢測」及「橋梁維修」，進行綜合評比，評鑑指標涵蓋橋梁數量、維管成效與實地複查結果等，台中市今年雙項皆獲「優良」等級，且連續六年蟬聯六都類組「績優」肯定，實力穩居全國之冠。

廣告 廣告

中市橋梁管理六都第一，市長盧秀燕在市政會議中感謝團隊，讓城市交通更穩固安全。（圖：中市府提供）

陳大田說，台中市橋梁總數多達2315座，數量和密度，堪稱全國之冠，因此橋梁維護管理的任務極為重要，為確保橋梁穩定與用路安全，建設局每年均編列預算進行檢測與修繕，更針對索力型特殊橋梁進行箱梁內部、端錨系統檢保及微振量測等加強檢查作業，早期發現橋梁結構物之異常與損傷，迅速採取必要對策，確保任何損壞都能及時處理、延長使用壽命。

建設局強調，市府建設團隊將持續以專業與品質為核心，落實橋梁生命週期管理，實踐盧市長打造宜居、安全城市的理念，為市民守好每一條橋、每一段路。（寇世菁報導）