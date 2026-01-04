中市步道觀光是亮點 江啟臣宣布打造「世界級步道聚落」
〔記者歐素美／台中報導〕江啟臣，凍蒜！江啟臣，凍蒜！宣布參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今天到大坑9號宣布將打造台中市為「世界級步道聚落」，成為國內外旅客來台首選，許多里長、議員參選人也都到場，台中市大坑風景區觀光協會成員則當場送上菜頭及粽子，預祝大家高票當選。
市議員沈佑蓮則當場建議捷運綠線延伸至經補路，以減少公車等污染，江啟臣強調，會儘速推動捷運綠線延伸，強調這就是他升級步道、連結低碳、帶動在地經濟等步道政策理念，讓大台中跟國際繼續接軌，從幸福城躍進到旗艦城。
立法院副長江啟臣表示，步道觀光是大台中的亮點，市府列管的主要步道有65條，總公里數逾113公里，並分級為親子、休閒、健腳或挑戰級，已形成聚落，步道觀光不僅是低碳旅遊，更能帶動綠色經濟，希望繼續推廣。
江啟臣說，大坑9號步道及潭子新田步道是他阿嬤的步道，早期交通不便，回大坑娘家要走山路，這些步道早期都是先人在走的路，都有其故事及獨特的生態、風景、風情，值得旅遊及推廣。
除了近郊假日親近山林的步道，江啟臣說，還有歷史文化背景的，像清水鰲峰山步道、龍井南寮步道、霧峰憲堂步道；另有原始山林步道，如和平環山人步道、埋伏坪步道、雪山坑步道及谷關七雄步道，不同層級組合起來已成世界級的步道聚落，未來有機會他會繼續做步道的強化跟優化，繼續升級步道，「讓大家走得安全、拍得漂亮、玩得開心」。
第二是連結低碳，結合步道、自行車道及軌道，道道要相連，讓所有觀光旅遊的人也來做環保，特別是電動公車、腳踏車及軌道等做有效的串連，不僅是旅遊，還做到低碳環保。
第三是帶動在地的經濟，每條步道都是很重要的農特產區，甚至有歷史文化，所以是文創商品區，一條步道可以帶動這麼多的觀光、還有經濟價值，特別是在地的農產及文創。走完步道喝個茶再買個禮品，就創造綠色就業機會，能夠做的事情還非常多，重點是我們希望朝旗艦級的步道聚落來打造。
江啟臣表示，世界級的步道聚落能吸引國內外旅客，來台灣的步道首選就是台中，因為我們的步道多樣化、有歷史、有風景等，愈在地愈國際，懂在地才有辦法行銷國際，讓大台中跟國際繼續接軌，從幸福城躍進到旗艦城。
北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰
綠委連署提案修「兩岸條例」！改「台灣與中華人民共和國」、刪除「國家統一」
國民黨16日將協調台中市長人選 江啟臣：尚未接獲黨中央通知
獨家》中共恐嚇沈伯洋！曝光住家和工作地點衛星照 我國安部門痛批跨國鎮壓
