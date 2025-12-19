中市歷史老屋再生 「富興工廠」四週年策展 啟動未來生活五感想像

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府文化局輔導的歷史老屋─富興工廠，前身為台灣第一家立案化妝品製造廠「盛香堂」，歷經保存修復與活化再生，成功轉型為深耕城市文化的策展型文創基地。適逢營運四週年，園區18日晚間推出年度策展活動《未來生活的五感啟動》，文化局副局長曾能汀受邀出席開幕活動，肯定經營團隊持續以策展行動回應城市議題，讓歷史老屋在當代生活中展現新的文化能量。

文化局表示，台中市自107年起積極推動歷史老屋再生與保存維護，並於111年訂定「台中市歷史老屋再生補助作業要點」，透過公私協力修復補助、文化經營與專業輔導，陪伴老屋重返城市生活場景，至今已累積多處具代表性的再生案例。富興工廠從產業老建築轉化為文化創意聚落，持續以策展形式深化老屋的公共性與文化影響力。

曾副局長指出，富興工廠今年入選文化部「百大文化基地」，本次四週年策展《未來生活的五感啟動》，以「策展式體驗」為核心，結合展覽、美學設計與感官體驗，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺，引導民眾在歷史場域中重新想像未來生活樣貌，展現老屋不只是被保存，更能持續生長、回應當代。

文化局進一步說明，市府將持續透過歷史老屋再生補助與輔導機制，鼓勵老屋所有權人及經營團隊投入文化經營，讓更多老建築成為市民日常可親近的文化據點。相關申請資訊，歡迎至台中市政府文化局歷史老屋網站查詢。