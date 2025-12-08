中市每年OHCA 2000件 議員陳雅惠批CPR推廣經費僅編7.8萬

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕市議員陳雅惠指出，台中每年約2000件OHCA，急救成功率雖由民國110年32.87％提升至近4成，但衛生局115年度CPR＋AED推廣經費僅編7萬8000元，要求市府普及推廣。衛生局長曾梓展表示，兩年內宣導CPR＋AED累積超過8萬人次，並訓練近600位AED管理員，同時與消防局合作推廣急救教育。

當民眾突發心跳停止（OHCA），每延誤1分鐘急救，存活率就下降7％至10％，日前台中建國市場1名民眾倒地OHCA，幸由攤商與護理師接力CPR成功救回生命。市議員陳雅惠強調，救護車再快，也比不上身旁第一位敢救、會救的人。

廣告 廣告

陳雅惠在議會定期會質疑，衛生局115年度CPR＋AED推廣預算僅編7萬8000元，師資訓練5萬元，卻在急救站整備投入516萬元，顯示市府的緊急策略仍停留在等救護車來就好，而不是提升每個市民的救命能力。她進一步要求市府官員舉手示範「誰學過CPR」，現場卻一片靜默。

陳雅惠直言，即使法令保障施救者不負責任，但連公部門都沒練過，如何期待市民敢救？建議市府把傳統市場、夜市列為急救教育重點，消防局與衛生局定期進場教學；里長與里幹事必須具備CPR＋AED技能，培養社區急救種子；以及建置社區急救地圖，整合AED與急救志工資訊，確保民眾在黃金5分鐘內迅速獲得救援。

衛生局長曾梓展回應，目前市府已透過「韌性計畫」向中央爭取經費，兩年內宣導CPR＋AED累積超過8萬人次，也已訓練近600位AED管理員，並與消防局合作推廣急救教育，市府將持續精進「聽見AED」平台運作，並強化跨局處合作，希望讓更多市民敢救、會救，真正提升台中城市安全。