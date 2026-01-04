中市民服社頒發品學兼優獎助學金

關懷並鼓勵弱勢學子安心向學，臺中市民眾服務社於4日上午9時，在國民黨臺中市黨部三樓大禮堂，舉辦「愛與關懷‧青春好漾‧我最閃亮」臺中市立國中暨高中職學校品學兼優獎助學金頒獎典禮，以實際行動支持清寒學子追逐夢想。

活動以「關懷弱勢、鼓勵向學」為核心理念，特別針對單親家庭、家境清寒、雙親罹患重症及隔代教養等弱勢背景學生，由臺中市原八區學校協助推薦品學兼優、勤奮向上的學子，期盼透過實質獎助，為孩子們的求學之路注入溫暖與希望。（見圖）

活動當天由臺中市立文華高中 Free Dance 熱舞社帶來青春洋溢的街舞表演，展現青年學子的自信與活力；另由臺中女中獲獎學生曾姓女同學代表高中職組發表得獎感言，分享努力向學與成長歷程，真摯動人，感動在場來賓。

獎助學金受推薦學校共計42所，包括28所公立國中及14所公立高中職學校。其中，國中組共有121位學生獲獎，每名學生頒發新臺幣4,000元；高中職組共有74位學生獲獎，每名學生頒發新臺幣5,000元。活動合計發放獎助學金及伴手禮，總金額達新臺幣1,077,630元。

臺中市民眾服務社理事長郭元瑾於致詞時表示，人生沒有退休，學習更沒有終點。年輕世代能夠生活在中華民國，是一份得來不易的幸福，背後凝聚無數先賢先烈的犧牲與付出。她指出，「禮義廉恥、是非正義」是支撐國家的根本價值，社會不應走向對立與撕裂，而應共同追求和平、善良與安居樂業的穩定環境。她勉勵同學們珍惜民主、記住歷史，在傳承中華文化優美傳統的同時勇於創新，心中有國家、有責任，為未來努力向前。

中國國民黨臺中市黨部主任委員蘇柏興致詞時指出，教育是國家最重要的根基，也是社會持續向上發展的關鍵力量。他感謝臺中市民眾服務社長期投入關懷弱勢學子的公益行動，實際減輕家庭負擔，支持孩子安心向學，並勉勵獲獎同學將這份鼓勵化為前進的動力，勇敢追求夢想。