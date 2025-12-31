中市水利局再獲肯定 3項工程榮獲第26屆國家建築金獎

《圖說》中市水利局三項工程榮獲第26屆「國家建築金獎」。

【民眾網諸葛志一臺中報導】第26屆國家建築金獎頒獎，台中市政府水利局共有3件公共工程榮獲「公共建設優質獎」肯定，分別為「台中市谷關污水下水道系統興建工程」、「中興嶺調整池新建工程」及「台中新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作」，展現水利局在工程規劃、施工品質及後續維運管理上的專業成果，深獲評審肯定。

水利局表示，「台中市谷關污水下水道系統興建工程（含三年試營運）」由中央與地方共同投入約1.8億元經費，完工後每日可處理當地生活污水約300公噸，有效改善居民生活環境與河川水質。水資源回收中心機房外牆融入在地泰雅族原住民文化圖騰與意象，兼顧工程機能與文化美感，不僅拉近公共建設與居民之間的距離，也翻轉大眾對工程設施的刻板印象。

水利局指出，「中興嶺調整池新建工程」為農業部農田水利署委託市府辦理的新社地區灌溉系統擴大服務第二期工程之一，主要改善新社、北屯大坑及石岡等地區長期灌溉用水不足的問題。工程完成後，每秒可穩定供應0.66立方公尺灌溉用水，折合每日約5.7萬立方公尺，相當於22.8座奧林匹克標準泳池的水量，對提升農業生產穩定性及地方發展具有重要助益。

另「台中新光水資源回收中心」由專業團隊負責操作維護，透過智慧監控系統、節能減碳措施及完善管理制度，確保設施高效穩定運轉，並結合環境教育與社區共享理念，設立「黑水號咖啡廳」，向民眾傳達污水再生與循環利用的價值。