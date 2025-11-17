中市水利局攜手校園推動SDGs永續理念 水資源教育從小扎根

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】隨著氣候變遷與極端氣候日益頻繁，水資源取得難度增加，台中市政府水利局持續推動「愛水ㄅㄨㄅㄨ車」校園活動，日前前往太平區東平國小，近期再駛入東區力行國小展開第二場次課程，活動融入SDGs永續發展教育目標，透過生活化的課程設計與互動教學，讓學童從遊戲中了解水資源的珍貴，培養「愛水、惜水」的行動力。

▲臺中市政府水利局水利規劃防災科科長與東區力行國小聶台璋校長於活動中互贈感謝狀。

水利局表示，水資源教育應從小扎根，這次活動安排「引水到家」拼圖遊戲，讓學童動手將水從森林引至家中，過程中必須經過層層挑戰、思考解法，也在歡笑聲中理解「每一滴水都得來不易」，透過寓教於樂的方式，啟發孩子珍惜每一滴水的意識，從日常生活實踐節水行動。

力行國小校長聶台璋表示，學校將持續推展環境永續教育，期望透過與水利局的合作，讓學生在活動體驗中深化對水文化與環境保護的理解。水利局水利規劃防災科長黃柏彰表示，期望將「愛水、惜水」的觀念帶入校園，培育下一代成為重視水資源的公民。

水利局補充，市府積極推廣水環境教育與永續經營理念，從河川整治、再生水利用到社區與校園推廣，皆秉持「以人為本、共好共榮」的理念，未來將持續深入各校園與社區，讓台中成為兼具文化底蘊與水資源意識的「水文化之都」。