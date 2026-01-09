中市永寧國小慢飛天使「出任務」 化身「購物小幫手」完成挑戰

《圖說》永寧慢飛天使完成「購物小幫手」的任務。

【民眾網諸葛志一臺中報導】梧棲區永寧國小特教班為了落實教育平權與推動真實學習，9日舉辦別開生面的校外教學活動，老師與志工們，帶領永寧慢飛天使到全聯梧棲文昌店「出任務」，讓這些特殊孩子們也能化身家中的「購物小幫手」，協助家裡採買生活用品。藉由走出校園、探索世界，提升生活自理與社會適應能力。

對於特教老師而言，校外教學往往是一項艱鉅的浩大工程，永寧老師們逐一克服各項障礙，包含交通工具的安排、場地適切性、無障礙設施與人力支援等，都進行了詳盡規劃與安全評估，這場校外教學讓特生學會勇敢、並充滿挑戰的旅程。

一進入全聯開架式賣場，永寧慢飛天使們立刻被琳瑯滿目的貨物吸引，「逛超市」這類生活的平常，於行動不便的他們往往是奢侈的想望。老師引導孩子找到各自任務清單中要購買的物品，他們歡喜的選取物品準備結帳。藉由這個機會也順便複習課堂上老師教過的紙鈔和硬幣，熟悉日常生活中的消費行為。

貼心的員工為永寧慢飛天使們開了一條專用的結帳通道。「嗶」一聲，孩子們拿給店員掃碼、確認金額、用準備好的錢付費、收好找零的錢，他們終於完勝「購物小幫手」這項任務的挑戰。

校長彭文貞表示：「永寧國小希望讓每一位特教生也能安心踏出教室、擴展學習經驗與生活技能，實現成長夢想。」這次校外活動讓孩子獲得自信、快樂和能力。