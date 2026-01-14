中市污水下水道接管突破32萬戶 創歷任市長新高

污水用戶接管施工。

▲污水用戶接管施工。

台中市水利局持續推動「看不見的良心建設」，加速污水下水道用戶接管，總接管戶數截至一一四年十一月底已突破三十二萬戶！市府團隊將持續提升市民居住品質並改善環境衛生，落實市長盧秀燕打造幸福宜居的城市願景。

水利局表示，台中市污水下水道用戶接管成果持續攀升，統計一○八年至一一四年十一月底，新增接管戶數達十四萬七六六九戶，年平均新增超過二萬戶，污水處理率成長幅度達二六‧六六%，為六都第一。目前全市總接管戶數已達三十二萬九百三十戶，預估到一一六年可累計達三十五萬戶，年均接管戶數將創歷任市長新高。

廣告 廣告

水利局長范世億指出，市府「污水用戶接管倍增計畫」，優先於福田、水湳、文山等人口密集區推動分支管網及接管工程，同步擴及原縣區包括豐原、大里、太平及台中港特定區，縮短城鄉差距。另為守護大台中地區飲用水水源水質，市府已於一一四年啟用谷關水資源回收中心，完成大甲溪水源保護區整治的最後一塊拼圖；同時，內政部於一一四年十月二十一日核定烏日水資源回收中心興建計畫，市府則完成地價款撥付，為後續工程推動奠定基礎。

水利局說明，市府持續優化用戶接管補助措施，包括地面層既有化糞池廢除補助每套上限二萬元、貸款手續費補助最高五千元、中低收入戶及低收入戶最高補助十五萬元，並調升地下層化糞池廢除補助至六‧五萬至十五萬元，相關補助金額同樣創歷任市長新高；同時媒合元大、玉山及台中商銀等金融機構推出全國首創接管融資專案，減緩民眾資金負擔。