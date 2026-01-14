中市污水接管突破32萬戶 提升市民居住品質

記者張妤甄／臺中報導

污水下水道是城市的重要基礎工程，更是再生水穩定供應與水環境永續的關鍵，中市府水利局持續推動「看不見的良心建設」，加速污水下水道用戶接管，總接管戶數截至114年11月底已突破32萬戶！市府團隊將持續提升市民居住品質並改善環境衛生，落實市長盧秀燕打造幸福宜居的城市願景。

水利局長范世億今（14）日表示，臺中市污水下水道用戶接管成果持續攀升，統計108年至114年11月底，新增接管戶數達14萬7,669戶，年平均新增超過2萬戶，污水處理率成長幅度達26.66%，為6都第1。目前全市總接管戶數已達32萬930戶，預估到116年可累計達35萬戶，年均接管戶數將創歷任市長新高。

范世億指出，盧秀燕上任後推動「污水用戶接管倍增計畫」，優先於福田、水湳、文山等人口密集區推動分支管網及接管工程，同步擴及原縣區包括豐原、大里、太平及臺中港特定區，縮短城鄉差距。另為守護大臺中地區飲用水水源水質，市府已於114年啟用谷關水資源回收中心，完成大甲溪水源保護區整治的最後一塊拼圖；同時，內政部於114年10月21日核定烏日水資源回收中心興建計畫，市府則完成地價款撥付，為後續工程推動奠定基礎。

范世億說明，市府持續優化用戶接管補助措施，包括地面層既有化糞池廢除補助每套上限2萬元、貸款手續費補助最高5,000元、中低收入戶及低收入戶最高補助15萬元，並調升地下層化糞池廢除補助至6.5萬至15萬元，相關補助金額同樣創歷任市長新高；同時媒合元大、玉山及臺中商銀等金融機構推出全國首創接管融資專案，減緩民眾資金負擔。針對推動最具挑戰的後巷接管，水利局則透過公私協力與環境美化，讓原本陰暗雜亂的巷弄轉變為乾淨明亮的友善生活空間，實質提升市民生活品質。

中市污水接管突破32萬戶！年均接管戶數、補助金額雙創歷任市長新高。（中市府水利局提供）

