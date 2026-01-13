中市油畫家協會建國特展

由建國科技大學美術館策劃之《油然而生～台中市油畫家協會建國特展》昨（十三）日隆重登場，邀集橫跨老、中、青三代共五十位傑出藝術家聯袂展出，精選九十二幅精彩油畫作品，充分展現臺灣當代油畫藝術深厚的創作能量與世代傳承的文化底蘊，展期自即日起至四月二十一日止，誠摯邀請民眾走進建國科大美術館，近距離感受油畫藝術的多元魅力與心靈共鳴。

台中市油畫家協會成立至今匯聚逾六十位藝術家，本次展覽在顧問倪朝龍、理事長李賜鎮的帶領下，以「藝術基因的傳承」為核心精神，呈現多元風格並蓄、技法與理念交融的創作面貌。參展藝術家陣容堅強，現場大師雲集，包括八十六歲長老級藝術家、理事長李賜鎮，知名藝術家倪朝龍校長，以及法務部前政務次長郭林勇、廣州藝術家陳立人、鉅虹建設董事長劉品辰等共同展出，為展覽增添豐富的人文深度與跨界視野。

開幕式特別邀請知名古箏演奏家黃菁珊現場演出，以悠揚樂音呼應畫作意境，交織出視覺與聽覺「油然而生」的藝術共鳴。活動中，李賜鎮理事長並慷慨捐贈其作品〈春吟〉予建國科技大學典藏，象徵藝術精神的延續與教育文化的深耕。