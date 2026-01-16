中市法制局攜手東海法律學院 推動法治社會穩健發展

記者張妤甄／臺中報導

為持續培育兼具理論基礎與實務能力的法律專業人才，深化法學教育與行政實務的連結，中市府法制局今（16）日與東海大學法律學院續簽實習合作協議，延續雙方既有合作基礎，進一步制度化法律實務學習機制，共同推動法治社會穩健發展。

續簽儀式於市府法制局舉行，由法制局長李善植與東海大學法律學院院長蕭淑芬代表簽署。雙方自去年建立合作關係以來，已逐步建構學術與實務交流平台，獲得良好回饋。此次續約除肯定既有成果外，亦持續提供法律學院學生參與專題講座、訴願會及法規會觀摩、調解及法律諮詢見習等多元學習管道，協助學生提早熟悉行政與法律實務運作，強化職涯發展基礎。

李善植指出，法律專業的養成除理論學習，更需透過實務場域累積經驗。透過與大學法律學院的合作，不僅能提升法學教育的實用性，也有助於培育具備公共服務精神與專業素養的法律人才，成為未來法治建設的重要力量。

蕭淑芬則指出，理論與實務並重是法律教育的核心價值，與市府法制局續簽合作協議，有助於學生在課堂學習外，獲得更多實務觀摩與見習機會，全面提升專業能力。

法制局表示，未來將持續結合學界資源，厚植法律人才培育能量，為臺中市法治建設注入新動能。

中市法制局長李善植與東海大學法律學院院長蕭淑芬(右)代表簽署實習合作協議。（中市府法制局提供）