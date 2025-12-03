中市流感公費疫苗剩4.6萬劑 衛生局：高風險族群儘速接種

衛福部疾管署統計，第48週（11月23日至29日）全國類流感門急診就診人次達87,162人，其中台中市為13,237人，與前一週相近，不過隨年末聚會與旅遊活動頻繁，加上冷氣團持續南下，將使流感疫情再度升溫，台中市政府衛生局提醒，社區傳播風險持續存在，民眾進出公共場所應自主佩戴口罩、勤洗手並維持咳嗽禮節，目前公費流感疫苗庫存約4.6萬劑，呼籲符合接種資格者則應把握時間接種公費流感疫苗，以降低重症風險。

衛生局表示，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應立即就醫，並避免前往公共場所，以保護自身與家人健康。

廣告 廣告

衛生局長曾梓展說明，目前國內社區主要流行的呼吸道病毒為流感A型H3N2，周邊國家如日本、韓國及中國也正面臨疫情升高，再加上年底活動增多，民眾需提高警覺。他呼籲若身體不適應在家休息不上班、不上課；前往人潮聚集地時則應自主佩戴口罩、保持手部衛生，符合公費疫苗資格者，可透過台中市疫苗預約平台預約，或洽合約院所安排接種。衛生局補充，目前全市共有647家公費流感抗病毒藥物合約院所，藥物儲備量充足，民眾若出現類流感症狀，可戴口罩就醫並依照醫囑治療。

根據衛生局統計，台中市今年共採購82萬5,685劑公費流感疫苗，截至12月3日已接種77萬9,352劑，使用率達94.4%，目前庫存約4.6萬劑。

衛生局提醒，疫苗接種後約需兩週才能形成充分保護力，近期氣溫起伏大，建議長者、幼兒及慢性病患等高風險族群在出國或參加聚會前完成接種，民眾若需進入醫療機構、搭乘大眾運輸或前往人潮密集處，仍應持續落實戴口罩與手部清潔；若感到不適，應在家休息，以降低病毒傳播風險。