中市海外參展補助展現四大效益 協助產業創造近5億元商機

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】在全球政經情勢動盪、高關稅與匯率劇烈波動的衝擊下，台中市政府持續積極協助台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣木工機械工業同業公會、台灣自行車輸出業同業公會及台灣機械工業同業公會等四大公會前進德國、波蘭、日本、捷克等國參與國際展會，透過海外參展補助措施，成功協助在地產業拓展非美市場、創造亮眼商機。

▲2025年漢諾威工具機展(EMO）

經濟發展局長張峯源指出，美國對等關稅政策與匯率波動，已嚴重影響台灣出口競爭力，尤其對台中重點發展的工具機與自行車等精密機械產業衝擊甚鉅，市府因此編列1,250萬元補助經費，鼓勵業者至海外參展，協助業者分散市場、開拓新商機。

經發局表示，此次補助政策展現四大效益，包括減輕廠商參展成本壓力、提升台中產業國際能見度、以團體戰展現整體形象搶攻商機，以及加速布局非美國際市場，獲得公會與業界一致肯定。

在減輕參展壓力方面，台灣自行車輸出業同業公會指出，市府於關稅政策宣布後即刻召開會議研議補助方案，並迅速撥款，協助企業降低海外拓銷成本。此次集結13家整車、零組件及研發設計業者前往德國參加「2025歐洲自行車展（Eurobike）」，5天展期吸引逾6萬名國際買主與品牌商，預估現場及後續一年交易金額合計約700萬美元。

台灣工具機暨零組件工業同業公會表示，市府經費挹注有效降低業者出國參展負擔，讓企業能更專注於產品展示與國際合作洽談。公會除帶領廠商參加捷克工業展，代理商下單量明顯成長外，也採「團體參展」模式，偕同22家台中廠商參與捷克布魯諾工業展、德國紐倫堡國際工業自動化展、日本關西工業製造週及泰國國際金屬加工設備展等逾20場國際展會，以整體形象展現台中完整供應鏈實力，預估後續一年可創造約新台幣400萬元商機。

台灣機械工業同業公會指出，在市府資源與官方支持下，有效提升「台中製造」的國際專業形象與信任度。此次公會率領26家台中廠商參加世界三大工具機展之一的「2025年漢諾威工具機展（EMO）」，5天展期吸引超過8萬名專業買主，預估現場及後續一年交易金額約500萬美元。

台灣木工機械工業同業公會則帶領20家廠商前往中東歐最具影響力的「2025波蘭國際木工機械及家具配件展（DREMA）」及「日本木工機械展（MOKKITEN）」，預估現場及後續一年交易金額合計約450萬美元。

經發局補充，市府未來將持續與各產業公協會密切合作，透過參展補助、國際行銷與產業輔導等多元措施，協助在地產業鏈結全球市場。同時，重大建設「台中國際會展中心」已陸續展開試營運展覽，將成為企業邁向國際的重要平台，推動台中成為具全球影響力的會展城市與智慧機械產業重鎮。

今日多位公會代表，包括台灣手工具工業同業公會前理事長賴亮孜、台灣木工機械工業同業公會理事長張銀恭、台灣機械工業同業公會秘書長許文通等人，皆肯定市長盧秀燕與市府團隊對地方產業的即時支持。工具機、自行車及電機電子相關公會也表示，此次補助如同及時雨，協助業者加速布局美國以外市場，深化與各國買主及產業夥伴的合作。